Χρ. Δήμας: Στο επίκεντρο των εθνικών και διεθνών υποδομών η Βόρεια Ελλάδα

Την κεντρική στρατηγική θέση που κατέχει η Βόρεια Ελλάδα στον σχεδιασμό της κυβέρνησης, αλλά και στον ευρύτερο ευρωπαϊκό χάρτη μεταφορών και ασφάλειας, υπογράμμισε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στο πλαίσιο των εργασιών της δεύτερης ημέρας του 6th Thessaloniki Metropolitan Summit του Economist.

Ο Υπουργός παρουσίασε την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής που υλοποιούνται στην περιοχή, ενώ ανέλυσε τη σημασία της διασυνδεσιμότητας της χώρας με τα διεθνή δίκτυα μεταφορών.

Η ατζέντα των έργων στη Βόρεια Ελλάδα

Κατά την προσέλευσή του στο συνέδριο, ο κ. Δήμας αναφέρθηκε εκτενώς στα οδικά και σιδηροδρομικά έργα, σημειώνοντας ότι η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των κυβερνητικών προτεραιοτήτων.

Ειδικότερα αναφέρθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης και την πρόσφατη ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά, με την προσθήκη πέντε νέων σταθμών στο δίκτυο. Αναφέρθηκε στις εργασίες για την Υπερυψωμένη Λεωφόρος Ταχείας Κυκλοφορίας (Flyover) η κατασκευαστική πρόοδος της οποίας βρίσκεται στο 62%. Το έργο αναμένεται να διπλασιάσει τη χωρητικότητα εξυπηρέτησης οχημάτων από 5.000 σε 10.000 ανά ώρα, μειώνοντας σημαντικά τις πιέσεις στον αστικό ιστό.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος παραδόθηκε στηνκυκλοφορία μετά την ολοκλήρωση και του βόρειου τμήματος από την Καλαμπάκα έως τα Γρεβενά πριν από περίπου έναν μήνα.

Τόνισε πως το Υπουργείο προχωρά στην πλήρη ανακατασκευή του οδικού άξονα της Εγνατίας Οδού με παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν τη συντήρηση σηράγγων, νέες ασφαλτοστρώσεις καθώς και τη δημιουργία Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ενώ αναφέρθηκε και στα νέα έργα ΣΔΙΤ που ανακοινώθηκαν σήμερα και αφορούν στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για τα οδικά στα τμήματα «Θεσσαλονίκη – Έδεσσα» και το «Δράμα – Αμφίπολη».

Διεθνείς διάδρομοι, logisticsκαι γεωστρατηγική ασφάλεια

Στο πλαίσιο των συζητήσεων του συνεδρίου, ο Υπουργός Υποδομών, κ. Δήμας, μιλώντας στο πάνελ, εστίασε στη γεωπολιτική διάσταση των υποδομών.

Ο κ. Δήμας υπογράμμισε τη σημασία του τριμερούς Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τη δημιουργία ενός διεθνούς διαδρόμου συνδεσιμότητας. Ο διάδρομος αυτός θα συνδέει τα λιμάνια της Θεσσαλονίκης, της Καβάλας και της Αλεξανδρούπολης με εκείνα του Μπουργκάς, της Βάρνας, του Ρούσε και της Κοστάντζα, ενώ απώτερος στόχος είναι η επέκτασή του έως την Οδησσό.

Όπως σημείωσε, το εγχείρημα αυτό υλοποιείται σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν αφορά μόνο την ανάπτυξη του εμπορίου και των logistics, αλλά συνδέεται άμεσα και με την ασφάλεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Αποδοχή από την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη δημόσια αποδοχή αυτών των διεθνών στρατηγικών σχεδιασμών, ο κ. Δήμας εκτίμησε ότι η ελληνική κοινωνία και ο επιχειρηματικός κόσμος, έχοντας την εμπειρία της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, αντιλαμβάνονται πλήρως την αναγκαιότητα της εξωστρέφειας.

«Δεν πρόκειται για ένα δύσκολο επιχείρημα προς το ευρύ κοινό», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν την προστιθέμενη αξία των διεθνών συμμαχιών και των διαδρόμων συνδεσιμότητας (όπως για παράδειγμα η σύνδεση Ευρώπης – Ινδίας), καθώς επηρεάζουν θετικά την καθημερινότητα, τις συναλλαγές και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ