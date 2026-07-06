Χρ. Δήμας: Σε λίγες εβδομάδες η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά – Πάνω από 15% λιγότερα οχήματα στο κέντρο, στο 53% το Flyover

Στην επικείμενη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, στην πρόοδο των εργασιών του Flyover, αλλά και στην ανέγερση νέων σχολικών μονάδων στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, στην τοποθέτησή του στο 7ο Balkan Forum, με θέμα «Ναυτιλία και Βόρεια Ελλάδα: Προκλήσεις, Ευκαιρίες και Προοπτικές». Το Forum διοργανώνεται από το υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Μακεδονίας-Θράκης) και το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Βουλγαρο-Ελληνικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Μετρό: Πέντε νέοι σταθμοί και μείωση της κυκλοφορίας

«Σε λίγες εβδομάδες -καλώς εχόντων των πραγμάτων- θα έχουμε και την επέκταση του Μετρό στην Καλαμαριά, με πέντε επιπλέον σταθμούς», είπε ο κ. Δήμας, επισημαίνοντας ότι, σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Ινστιτούτου Μεταφορών, κατά τους τελευταίους 16 μήνες η λειτουργία του Μετρό έχει οδηγήσει σε μείωση άνω του 15% των οχημάτων που κινούνται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Όπως συμπλήρωσε, με την επέκταση προς την Καλαμαριά, η κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση αναμένεται να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο, καθώς θα αυξηθεί ο αριθμός των πολιτών που θα επιλέγουν το μετρό για τις μετακινήσεις τους.

Ο κ. Δήμας στάθηκε ιδιαίτερα και στον σταθμό Βενιζέλου της βασικής γραμμής, χαρακτηρίζοντάς τον παράδειγμα συνύπαρξης ενός σύγχρονου έργου υποδομής με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. «Ο σταθμός Βενιζέλου δεν είναι απλώς ένας σταθμός με αρχαιολογικά ευρήματα, αλλά ένας επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος», ανέφερε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι η διατήρηση και ανάδειξη των αρχαιοτήτων δικαίωσε την επιλογή που έγινε.

Flyover: Πρόοδος άνω του 53% και διπλασιασμός της κυκλοφοριακής ικανότητας

Αναφερόμενος στο Flyover, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι το έργο εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς, καθώς η πρόοδός του έχει πλέον ξεπεράσει το 53%, ενώ εργασίες σκυροδέτησης πραγματοποιούνται πλέον τόσο με το «μπλε» όσο και με το «πορτοκαλί» καλούπι. Όπως είπε, με την ολοκλήρωσή του το έργο θα διπλασιάσει τη δυνατότητα εξυπηρέτησης της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, αυξάνοντας τη χωρητικότητα από περίπου 5.000 σε 10.000 οχήματα ανά ώρα.

Νέα σχολεία με 25ετή συντήρηση

Παράλληλα, ο υπουργός αναφέρθηκε και στο πρόγραμμα κατασκευής νέων σχολικών μονάδων μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), τονίζοντας ότι στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προβλέπεται η ανέγερση 17 νέων σχολείων, εκ των οποίων τα 16 στη Θεσσαλονίκη.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για νέες, σύγχρονες σχολικές μονάδες και όχι για ανακαινίσεις, ενώ ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο ιδιωτικός φορέας θα αναλάβει και τη συντήρησή τους για 25 χρόνια, διασφαλίζοντας τη διατήρησή τους σε υψηλό επίπεδο χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση για την τοπική αυτοδιοίκηση.

Η Βόρεια Ελλάδα στο επίκεντρο των νέων ευρωπαϊκών διαδρόμων

Στο βασικό μέρος της τοποθέτησής του, ο κ. Δήμας ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο των λιμένων στη νέα γεωοικονομική πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι δεν αποτελούν πλέον απλώς πύλες διακίνησης εμπορευμάτων, αλλά κρίσιμους κόμβους που συνδέουν μεταφορές, ενέργεια, logistics και ασφάλεια.

Όπως ανέφερε, η νέα στρατηγική της ΕΕ για τα λιμάνια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανταγωνιστικότητα, την ενεργειακή μετάβαση, την ψηφιοποίηση και την ενίσχυση των διασυνδέσεων με την ενδοχώρα, ενώ η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στους μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, όπως ο διάδρομος Βαλτικής – Μαύρης Θάλασσας – Αιγαίου και ο διάδρομος Δυτικών Βαλκανίων – Ανατολικής Μεσογείου.

Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε τη Βόρεια Ελλάδα περιοχή με ιστορική ευκαιρία ανάπτυξης, επισημαίνοντας ότι η Θεσσαλονίκη ενισχύει τον ρόλο της ως βασικός κόμβος logistics για τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη μέσω της αναβάθμισης των οδικών και σιδηροδρομικών συνδέσεων.

Ειδική αναφορά έκανε επίσης στην Καβάλα, με τα έργα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής Νέα Καρβάλη – Τοξότες και της σύνδεσης με το εμπορευματικό λιμάνι «Φίλιππος Β’», καθώς και στην Αλεξανδρούπολη, όπου η αναβάθμιση της γραμμής Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο και η διασύνδεσή της με τη Βουλγαρία δημιουργούν, όπως είπε, έναν νέο αξιόπιστο διάδρομο, που συνδέει το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Ευρώπη.

Επίσης, ο ίδιος αναφέρθηκε στην αναβάθμιση της γραμμής Θεσσαλονίκη – Ειδομένη, στο σχεδιαζόμενο κέντρο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου και στο Εμπορευματικό Κέντρο Θριασίου, υπογραμμίζοντας ότι τα έργα αυτά ενισχύουν την ενοποίηση λιμένων, σιδηροδρόμων και οδικών δικτύων σε ολοκληρωμένα συστήματα μεταφοράς φορτίων.

Ο κ. Δήμας υποστήριξε ότι η Ελλάδα αποκτά ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στις νέες διεθνείς εμπορικές διαδρομές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον οικονομικό διάδρομο Ινδίας – Μέσης Ανατολής – Ευρώπης (IMEC), για τον οποίο, όπως είπε, η Ινδία επιβεβαίωσε πρόσφατα τη στήριξή της στη συμμετοχή της Ελλάδας.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι πριν από δύο εβδομάδες Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία επιβεβαίωσαν στη Θεσσαλονίκη τη βούλησή τους για την ολοκλήρωση του άξονα Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο, στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική – Μαύρη Θάλασσα – Αιγαίο.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Δήμας ανέφερε ότι το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση έργων συνολικού ύψους άνω των 2,36 δισ. ευρώ, που αφορούν οδικές, σιδηροδρομικές, συγκοινωνιακές, αντιπλημμυρικές, αρδευτικές και κτιριακές υποδομές σε ολόκληρη τη χώρα.

«Οι σύγχρονες μεταφορικές υποδομές δεν είναι απλώς έργα ανάπτυξης. Είναι επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, στη σταθερότητα και στη στρατηγική θέση της Ελλάδας ως ευρωπαϊκής πύλης μεταξύ Ευρώπης, Βαλκανίων, Μαύρης Θάλασσας και Ανατολικής Μεσογείου», υπογράμμισε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ