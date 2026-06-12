Χρ. Δήμας: Μέσα στο γ’ τρίμηνο του 2026 ανακοινώνεται ο ανάδοχος του οδικού έργου «Δράμα-Αμφίπολη»

Εντός του τρίτου τριμήνου του 2026 αναμένεται να ανακοινωθεί ο ανάδοχος του έργου του οδικού άξονα «Δράμα-Αμφίπολη», είπε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δ. Κυριαζίδη.

Συγκεκριμένα, ο κ. Δήμας είπε ότι το έργο Κάθετος Άξονας Δράμα-Αμφίπολη, με Σύμπραξη Δημοσίου-Ιδιωτικού Τομέα, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην τελική φάση Β2 του διαγωνισμού, και συγκεκριμένα στο στάδιο ανοίγματος ελέγχου οικονομικών προσφορών και προσφερόντων. Με την ολοκλήρωση του υπόψη στάδιου, βάσει των κριτηρίων και της διαδικασίας της εγκεκριμένης πρόσκλησης προσφορών, θα αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος και επιλαχόντας. Άρα, σε περίπτωση που δεν ασκηθούν προδικαστικές προσφυγές, η διαδικασία ανάθεσης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του τρίτου τριμήνου του 2026, συμπεριλαμβανομένου και του χρονικού διαστήματος που απαιτείται για τον προσυμβατικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Απαντώντας στον κ. Κυριαζίδη για το οριστικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και ολοκλήρωσης του συγκεκριμένου οδικού άξονα, ο κ. Δήμας υπογράμμισε ότι η διάρκεια της σύμβασης-σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο τα τριάντα έτη, από τα οποία η διάρκεια κατασκευής του έργου είναι τρία έτη και η περίοδος της λειτουργίας και συντήρησης, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής της συμπολίτευσης μετέφερε την απογοήτευση των κατοίκων της Δράμας για ένα θέμα που «εκκρεμεί για δύο γενιές», και το οποίο πλήττει κυρίως τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές, με τον υπάρχοντα δρόμο να καταγράφει πολλά ατυχήματα και να δέχεται αυξημένη κίνηση από τη Βουλγαρία.

Στην ανταπάντησή του, και με αφορμή την προσπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία (ΠΔΕ, ΤΑΑ, ΣΔΙΤ), ο κ. Δήμας επισήμανε ότι «το τελευταίο χρονικό διάστημα υλοποιούμε σημαντικά έργα με επιτυχία, μέσω Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα, είτε είναι η υπερυψωμένη λεωφόρος ταχείας κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη είτε είναι το “Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη” ή το “Χερσόνησος-Νεάπολη” στον βορειοδυτικό άξονα Κρήτης, και εκτός από το “Δράμα-Αμφίπολη” προχωράμε και το “Θεσσαλονίκη-Έδεσσα”. Άρα, συμπέρανε ο κ. Δήμας, «η προσπάθειά μας είναι, κρίσιμα έργα, κρίσιμες υποδομές, που πολύ σωστά είπατε έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η τοπική κοινωνία, με κάθε τρόπο, με κάθε δυνητικό χρηματοδοτικό εργαλείο να προχωρήσουν και να αποδοθούν στην κοινωνία».