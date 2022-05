Χρ. Δήμας: Η ελληνική επιστημονική κοινότητα συμμετέχει ενεργά σε πειράματα στο ESRF

“Η ελληνική επιστημονική κοινότητα συμμετέχει ενεργά σε πειράματα που πραγματοποιούνται στο ESRF τα τελευταία χρόνια, πετυχαίνοντας σπουδαία ερευνητικά αποτελέσματα και ευρήματα”.

Αυτό σημείωσε σήμερα ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Χρίστος Δήμας, μιλώντας για την πολιτική ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: “ESRF Information Day: The Use of Synchrotron Radiation in Science” που συνδιοργανώνεται από το ESRF, το Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras και το Greek Synchrotron Users Network (GrSUN).

Όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο υφυπουργός:

“H ευρωπαϊκή εγκατάσταση ακτινοβολίας synchrotron (European Synchrotron Radiation Facility – ESRF), που βρίσκεται στην Grenoble της Γαλλίας, είναι μια ερευνητική δομή μεγάλης κλίμακας, ένα υπερεργαστήριο ακτίνων-Χ.

Στο ESRF παράγονται, μέσω ενός επιταχυντή ηλεκτρονίων, ακτίνες-Χ ιδιαίτερα υψηλής έντασης, δισεκατομμύρια φορές υψηλότερης από την ένταση των ακτίνων-Χ που χρησιμοποιούνται στις κοινές διαγνωστικές ιατρικές ακτινογραφίες. Στόχος είναι να μελετήσουν οι επιστήμονες τη δομή και τις ιδιότητες της άβιας και έμβιας ύλης, με ένα πρόσφατο παράδειγμα να είναι η μελέτη του ιού SARS-CoV-2.

Η ελληνική επιστημονική κοινότητα συμμετέχει ενεργά σε πειράματα που πραγματοποιούνται στο ESRF τα τελευταία χρόνια, πετυχαίνοντας σπουδαία ερευνητικά αποτελέσματα και ευρήματα.

Σήμερα είχα την ευκαιρία να μιλήσω για την πολιτική ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας στην ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: “ESRF Information Day: The Use of Synchrotron Radiation in Science” το οποίο συνδιοργανώνεται από το ESRF, το Πανεπιστήμιο Πατρών University of Patras και το Greek Synchrotron Users Network (GrSUN)”.