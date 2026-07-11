H επικείμενη υπογραφή της σύμβασης, στο αμέσως προσεχές διάστημα, για τις διαδικασίες Performance Based Navigation (PBN) οι οποίες βασίζονται σε δορυφορικά σήματα για την ακριβή πλοήγηση των αεροσκαφών, σηματοδοτεί την έναρξη ενός έργου εθνικής σημασίας που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σχεδιάζονται και εκτελούνται οι πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια.

Σε μία περίοδο κατά την οποία η αεροπορική κίνηση στην Ευρώπη καταγράφει ιστορικά υψηλά επίπεδα και οι καθυστερήσεις απασχολούν το σύνολο του ευρωπαϊκού δικτύου αερομεταφορών, η Ελλάδα προχωρά στην υλοποίηση μίας από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις στον τομέα της διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας. Πρόκειται για μία επένδυση που δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση συγκυριακών προβλημάτων, αλλά στη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα ασφαλέστερο, αποδοτικότερο και περισσότερο ανθεκτικό σύστημα αεροναυτιλίας, ικανό να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη αεροπορική κίνηση των επόμενων ετών.

Το έργο αποτελεί βασικό πυλώνα του Action Plan για τη συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο στον τομέα της Διαχείρισης Εναέριας Κυκλοφορίας (ATM) και συμβάλλει στην πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1048 για την Πλοήγηση Βάσει Επιδόσεων (Performance Based Navigation – PBN). Παράλληλα, ενισχύει την αξιοπιστία της χώρας έναντι των ευρωπαϊκών θεσμών, επιβεβαιώνοντας την έμπρακτη πρόοδο στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο αφορά:

31 αεροδρόμια σε όλη τη χώρα.

Σχεδίαση, αξιολόγηση και επικύρωση 191 νέων διαδικασιών PBN.

Επανασχεδιασμό και επικαιροποίηση 187 συμβατικών ενόργανων διαδικασιών.

Επικαιροποίηση των αεροναυτικών δεδομένων και πλήρη αποτύπωση φυσικών και τεχνητών εμποδίων.

Πρόκειται ουσιαστικά για τον μεγαλύτερο ανασχεδιασμό των διαδικασιών πτήσης που έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα.

Χρ. Δήμας: Η Ελλάδα επενδύει σε υποδομές αεροναυτιλίας για την επόμενη δεκαετία

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας τονίζει: «Η υπογραφή της σύμβασης για τις διαδικασίες PBN δεν αποτελεί μία ακόμη δημόσια σύμβαση. Αποτελεί ένα αποφασιστικό βήμα για τον συνολικό εκσυγχρονισμό της ελληνικής αεροναυτιλίας, με στόχο ένα ασφαλέστερο, αποδοτικότερο και πιο σύγχρονο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας, αντάξιο της διαρκώς αυξανόμενης σημασίας της Ελλάδας ως ευρωπαϊκού και διεθνούς αεροπορικού κόμβου.

Η Ελλάδα δεν επενδύει απλώς στην αντιμετώπιση των σημερινών προκλήσεων. Επενδύει στις υποδομές και στις τεχνολογίες που θα επιτρέψουν στο σύστημα αεροναυτιλίας να ανταποκριθεί με ασφάλεια και αξιοπιστία στην αεροπορική κίνηση της επόμενης δεκαετίας».

Περισσότερη ασφάλεια – μεγαλύτερη επιχειρησιακή αποδοτικότητα

Οι νέες διαδικασίες PBN αναμένεται να επιφέρουν ουσιαστικές επιχειρησιακές βελτιώσεις. Μέσω της αξιοποίησης προηγμένων δυνατοτήτων δορυφορικής πλοήγησης, τα αεροσκάφη θα μπορούν να ακολουθούν ακριβέστερες και περισσότερο προβλέψιμες τροχιές, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της διαχείρισης του εναέριου χώρου, την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της χωρητικότητας των αεροδρομίων και την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας των πτήσεων.

Ειδικότερα, η εφαρμογή τους ενισχύει:

την ασφάλεια των πτήσεων,

την επιχειρησιακή ικανότητα του συστήματος αεροναυτιλίας,

την καλύτερη αξιοποίηση της χωρητικότητας των αεροδρομίων,

την ανθεκτικότητα του συστήματος απέναντι στη συνεχή αύξηση της αεροπορικής κίνησης.

Οφέλη για αεροπορικές εταιρείες και επιβάτες

Οι βελτιστοποιημένες διαδικασίες πτήσης συμβάλλουν σε:

μικρότερες αποστάσεις και χρόνους πτήσης,

περιορισμό των αναμονών,

χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου,

μείωση των εκπομπών CO₂,

μεγαλύτερη προβλεψιμότητα και ποιότητα στις αεροπορικές υπηρεσίες.

Οι διαδικασίες PBN δεν αποτελούν από μόνες τους λύση στο σύνθετο ζήτημα των καθυστερήσεων, αποτελούν όμως μία από τις σημαντικότερες διαρθρωτικές παρεμβάσεις για την αύξηση της δυναμικότητας και της αποδοτικότητας του ελληνικού συστήματος αεροναυτιλίας.

Μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου εκσυγχρονισμού

Η σύμβαση εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα μετασχηματισμού της ελληνικής αεροναυτιλίας, το οποίο περιλαμβάνει:

την ανάπτυξη των υπηρεσιών Data Link Services (DLS),

την προμήθεια του νέου συστήματος διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας TopSky ATC One,

την ανάπτυξη των νέων συστημάτων επιτήρησης Mode S,

την υλοποίηση του εθνικού Action Plan για την πλήρη συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.