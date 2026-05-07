Χρ. Δήμας για Μετρό Θεσσαλονίκης: Στο επόμενο τρίμηνο παραδίδονται στην κυκλοφορία ακόμη πέντε νέοι σταθμοί

Την επέκταση της λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης με την παράδοση πέντε επιπλέον σταθμών μέσα στο προσεχές τρίμηνο προανήγγειλε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας.

Μιλώντας στο Action 24, ο υπουργός υπογράμμισε ότι μέχρι πριν από περίπου 15 μήνες η Θεσσαλονίκη αντιμετώπιζε ιδιαίτερα έντονα προβλήματα κυκλοφοριακής συμφόρησης, επισημαίνοντας ότι η λειτουργία του μετρό έχει ήδη επιφέρει ουσιαστική βελτίωση στην εικόνα της πόλης.

Όπως ανέφερε, η λειτουργία του δικτύου συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση του κέντρου και στη μείωση του αριθμού των οχημάτων που κινούνται καθημερινά στους κεντρικούς οδικούς άξονες. Επικαλούμενος στοιχεία του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΥΜΕΤ, έκανε λόγο για μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κατά 15%.

Αναφερόμενος στην επόμενη φάση ανάπτυξης του έργου, επανέλαβε ότι εντός του επόμενου τριμήνου θα δοθούν στην κυκλοφορία ακόμη πέντε σταθμοί, έως και την Καλαμαριά. Σύμφωνα με τον υπουργό, η επέκταση αυτή αναμένεται να αυξήσει περαιτέρω την επιβατική κίνηση του μετρό και να περιορίσει ακόμη περισσότερο τον αριθμό των οχημάτων στους δρόμους της πόλης. Πρόσθεσε, επίσης, ότι προς την ίδια κατεύθυνση θα συμβάλουν και τα μέτρα που εφαρμόζονται από την Τροχαία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τι είπε για Flyover, Σκαραμαγκά και κόμβο Μεταμόρφωσης

Στην πορεία υλοποίησης του έργου του Flyover στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε επίσης ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, σημειώνοντας ότι το έργο έχει ήδη ξεπεράσει το 50% του φυσικού αντικειμένου.

Όπως δήλωσε ο κ. Δήμας, οι εργασίες εξελίσσονται με ιδιαίτερα εντατικούς ρυθμούς, ενώ επισήμανε ότι η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το συγκεκριμένο έργο, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για τη βελτίωση των μετακινήσεων στην πόλη.

Ο ίδιος εξήγησε ότι με την ολοκλήρωση του Flyover θα διπλασιαστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης οχημάτων, από 5.000 σε 10.000, γεγονός που αναμένεται να συμβάλει καθοριστικά στη βελτίωση της κυκλοφοριακής ροής στη Θεσσαλονίκη και στη μείωση των καθυστερήσεων στο οδικό δίκτυο.

Επίσης, προανήγγειλε ακόμη την ολοκλήρωση, μέσα στην επόμενη τριετία, των έργων για τη δημιουργία τριπλού κόμβου στην περιοχή του Σκαραμαγκά, κάνοντας λόγο για μία ιδιαίτερα σημαντική νέα υποδομή. Όπως ανέφερε, έχει ήδη αναδειχθεί ανάδοχος για το έργο και ο σχεδιασμός προβλέπει την ολοκλήρωσή του εντός των επόμενων τριών ετών.

Ο κ. Δήμας εξήγησε ότι το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και την προώθηση όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων και μελετών, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες από τον ανάδοχο.

Με την ολοκλήρωση του έργου, όπως τόνισε, θα επιτευχθεί η σύνδεση της Λεωφόρου Σχιστού με τη Δυτική Περιφερειακή Αιγάλεω, την Εθνική Οδό και την Αττική Οδό, ενισχύοντας σημαντικά τη διασύνδεση του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η γέφυρα Σχιστού θα διαθέτει δύο λωρίδες κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, ενώ θα καταργηθεί και φωτεινός σηματοδότης, στοιχείο που – όπως είπε – θα οδηγήσει συνολικά σε ουσιαστική αναβάθμιση των υποδομών και της κυκλοφορίας στην περιοχή.

Αναφορά έκανε και στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, επισημαίνοντας ότι το έργο έχει ήδη μελετηθεί και ότι έχει δοθεί σχετική εντολή στον παραχωρησιούχο για την προώθησή του. Σύμφωνα με τον ίδιο, εντός του 2026 αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μία σημαντική σημειακή παρέμβαση στον συγκεκριμένο κόμβο, με στόχο την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

Αναφερόμενος στη σχεδιαζόμενη παρέμβαση, εξήγησε ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων τα οχήματα που προέρχονται από το αεροδρόμιο θα εισέρχονται περίπου 130 μέτρα αργότερα, κάτι που – σύμφωνα με τον υπουργό- αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο σημείο.