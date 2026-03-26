Χούθι: Στρατιωτικά είμαστε πλήρως έτοιμοι να στηρίξουμε το Ιράν

Οι Χούθι, η τρομοκρατική οργάνωση της Υεμένης, που είναι προσκείμενη στο Ιράν, είναι έτοιμη να χτυπήσει ξανά την κρίσιμη πλωτή οδό της Ερυθράς Θάλασσας σε ένδειξη αλληλεγγύης με την Τεχεράνη, δήλωσε ένας ηγέτης της οργάνωσης στο Reuters.

Εάν οι Χούθι ανοίξουν ένα νέο μέτωπο στη σύγκρουση, ένας προφανής στόχος θα είναι το Στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης, ένα βασικό σημείο συμφόρησης στη ναυτιλία και ένα στενό πέρασμα που ελέγχει τη θαλάσσια κυκλοφορία προς τη Διώρυγα του Σουέζ, αφού το Ιράν έκλεισε ουσιαστικά το κρίσιμο Στενό του Ορμούζ.

«Είμαστε πλήρως στρατιωτικά έτοιμοι με όλες τις επιλογές. Όσον αφορά άλλες λεπτομέρειες που σχετίζονται με τον προσδιορισμό της ώρας μηδέν, αυτές αφήνονται στην ηγεσία και παρακολουθούμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα γνωρίζουμε πότε είναι η κατάλληλη στιγμή να κινηθούμε», λέει ο ηγέτης των Χούθι, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί λόγω της ευαισθησίας του θέματος.

«Μέχρι στιγμής το Ιράν τα πάει καλά και νικάει τον εχθρό κάθε μέρα και η μάχη πηγαίνει προς την κατεύθυνσή του. Εάν συμβεί κάτι αντίθετο με αυτό, τότε μπορούμε να το αξιολογήσουμε».