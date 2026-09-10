Χούθι: Η ναυσιπλοΐα είναι ελεύθερη και ασφαλής στην Ερυθρά – Εξαιρούνται τα σαουδαραβικά πλοία

Ο επικεφαλής του Προεδρικού Συμβουλίου της Υεμένης, που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε σήμερα ότι η προστασία των ακτών της χώρας του είναι προς το συμφέρον της διεθνούς κοινότητας, αφού μαχητές των Χούθι , του σιιτικού κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν, κατέλαβαν μια στρατηγικής σημασίας πόλη στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η προστασία των ακτών της Υεμένης και η επαναφορά του κρατικού ελέγχου στο έδαφος, τα λιμάνια και τα (χωρικά) ύδατα είναι προς το συμφέρον της Υεμένης, της Αιγύπτου, των αραβικών χωρών και της διεθνούς κοινότητας», είπε ο Ράσαντ αλ Αλιμι, ο οποίος συναντήθηκε με τον πρεσβευτή της Αιγύπτου, σύμφωνα με το πρακτορείο Saba.

Στο μεταξύ οι Χούθι, αφού κατέλαβαν την πόλη Μούχα, έφτασαν και στα νησιά Χανίς της Ερυθράς, μια δραματική εξέλιξη που θα μπορούσε να απειλήσει το στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα.

Οι μάχες μεταξύ των Χούθι και των κυβερνητικών δυνάμεων εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες, με τους αντάρτες να επικεντρώνονται στην κατάληψη εδαφών κατά μήκος των ακτών, αντί για τον βορρά της χώρας, κάτι που ισχυροποιεί τη θέση τους και απειλεί το θαλάσσιο εμπόριο.

Παρά τις ανησυχίες για πιθανά νέα προβλήματα στην παγκόσμια ναυσιπλοΐα, ένας εκπρόσωπος των Χούθι διαβεβαίωσε ότι η ναυσιπλοΐα και το διεθνές εμπόριο στην Ερυθρά Θάλασσα και το Μπαμπ ελ Μαντέμπ είναι «ασφαλή» καθώς οι επιχειρήσεις των ανταρτών περιορίζονται σε συγκεκριμένους στόχους. Οι επιχειρήσεις αυτές θα σταματήσουν μόνο όταν τερματιστεί η «επίθεση» στην Υεμένη, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Μοχάμεντ Αμπντουσαλάμ.

Το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων, που υπάγεται στους Χούθι, ανέφερε επίσης ότι η ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα είναι ασφαλής για όλες τις εταιρίες, εξαιρουμένων μόνο των σαουδαραβικών πλοίων.

Οι Χούθι εξαπέλυσαν επιθέσεις στο Χανίς, εκδιώκοντας τις κυβερνητικές δυνάμεις και τους συμμάχους τους νοτιότερα στο Ντουμπάμπ, το οποίο βρίσκεται στο Στενό, ακριβώς απέναντι από το νησί Περίμ, είπαν στο Reuters υεμενίτικες πηγής. Ο έλεγχος του Ντουμπάμπ και του νησιού αυτού είναι κρίσιμης σημασίας για το ποιος θα ελέγχει το Μπαμπ ελ Μαντέμπ.

Η κλιμάκωση των συγκρούσεων μεταξύ των συμμάχων της Σαουδικής Αραβίας, της κυβέρνησης της Υεμένης και των Χούθι δημιούργησε ένα δεύτερο μέτωπο στην ίδια περιοχή, μετά από εκείνο του Ιράν, που απειλεί τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Νέα σαουδαραβικά πλήγματα

Ένα τηλεοπτικό κανάλι που πρόσκειται στους Χούθι μετέδωσε αργά σήμερα το απόγευμα ότι η Σαουδική Αραβία εξαπέλυσε νέα πλήγματα στη δυτική Υεμένη.

«Ο Σαουδάραβας εχθρός εξαπέλυσε δέκα πλήγματα» στην επαρχία Ταέζ, μετέδωσε το κανάλι Almasirah.