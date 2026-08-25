Χουρδάκης – Θρασκιά: «Μετρό στη Δυτική Θεσσαλονίκη: Τι ακριβώς ξεκινά και πότε;»

Κοινή ερώτηση των βουλευτών Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ, Ράνιας Θρασκιά και Μιχάλη Χουρδάκη για την επέκταση του Μετρό στην δυτική πλευρά της πόλης.

Αφορμή αποτελούν οι τελευταίες εξελίξεις για τη δρομολόγηση πρόδρομων εργασιών στις περιοχές Επτάλοφος, Μενεμένη, Κορδελιό και Εύοσμος. Οι δύο βουλευτές ζητούν από το Υπουργείο να αποσαφηνίσει ποιο ακριβώς έργο εξυπηρετούν οι συγκεκριμένες εργασίες, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και πότε οι πρόδρομες εργασίες θα οδηγήσουν στα επόμενα στάδια και τελικά στην κατασκευή.

Οι δύο βουλευτές ζητούν να διευκρινιστεί τι ακριβώς μεσολάβησε, ποιο έργο ωριμάζει, γιατί η σχετική συμφωνία-πλαίσιο παρατάθηκε ως το 2028, ποια είναι τα επόμενα δεσμευτικά ορόσημα και εάν έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδοτική συνέχεια. Παράλληλα, με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούν τα επίσημα διοικητικά και τεχνικά στοιχεία, ώστε να είναι ελέγξιμο τι ολοκληρώθηκε, τι εγκρίθηκε και ποια συγκεκριμένα βήματα ακολουθούν.

Σε κοινή δήλωσή τους, ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης και η Ράνια Θρασκιά τονίζουν:

«Η έναρξη πρόδρομων εργασιών στη Δυτική Θεσσαλονίκη είναι μια θετική εξέλιξη. Τώρα, όμως, χρειάζονται καθαρές απαντήσεις: ποιο ακριβώς έργο ξεκινά, ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και πότε περνάμε από τις πρόδρομες εργασίες στην κατασκευή.

Έχουμε και οι δύο ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο για το συγκεκριμένο ζήτημα σε διαφορετικές χρονικές φάσεις. Σήμερα ενώνουμε τις παρεμβάσεις μας, γιατί στα μεγάλα ζητήματα της Θεσσαλονίκης προέχει το αποτέλεσμα για την πόλη και τους πολίτες της.

Η Δυτική Θεσσαλονίκη χρειάζεται Μετρό με σαφές σχέδιο, εξασφαλισμένη συνέχεια και ελέγξιμα χρονοδιαγράμματα. Θα παρακολουθούμε κάθε επόμενο βήμα μέχρι οι εξαγγελίες και οι πρόδρομες εργασίες να μετατραπούν σε πραγματικό έργο.»