Χουρδάκης: Στη Βουλή τα ερωτήματα για τη θεσμική κατοχύρωση της ανάπλασης της ΔΕΘ

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τους Υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εσωτερικών κατέθεσε ο Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης, Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης, ζητώντας πλήρη αποσαφήνιση του θεσμικού και πολεοδομικού πλαισίου που διέπει την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Όπως επισημαίνεται στην Ερώτηση, μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που έκρινε νόμιμο το ισχύον Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, η Κυβέρνηση ανακοίνωσε σημαντικές αλλαγές στον σχεδιασμό του έργου, όπως η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου 120 στρεμμάτων, η κατάργηση της ξενοδοχειακής χρήσης, ο περιορισμός της δόμησης και η αναθεώρηση των εμπορικών χρήσεων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές εάν οι αλλαγές αυτές έχουν ήδη αποκτήσει δεσμευτική θεσμική ισχύ ή εάν εξακολουθεί να ισχύει το υφιστάμενο Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο χωρίς τροποποίηση. Παράλληλα, η κοινοβουλευτική παρέμβαση αναδεικνύει τις δημόσιες τοποθετήσεις του Δημάρχου Θεσσαλονίκης περί ανάγκης ύπαρξης ασφαλιστικών δικλείδων και αυστηρού νομικού πλαισίου, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς τον βαθμό οριστικοποίησης του σχεδιασμού.

Ο κ. Χουρδάκης ζητά να διευκρινιστεί εάν έχει εκκινήσει η διαδικασία τροποποίησης του ΠΔ/ΕΠΣ, ποιο είναι το σχετικό χρονοδιάγραμμα, καθώς και εάν ο τελικός σχεδιασμός θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητεί, μεταξύ άλλων, την κατάθεση υπηρεσιακών εισηγήσεων, αλληλογραφίας, πρακτικών συσκέψεων και τεχνικών εκθέσεων που αφορούν τις ανακοινωθείσες μεταβολές.

Σε δήλωσή του ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης ανέφερε:

«Η ανάπλαση της ΔΕΘ αποτελεί έργο στρατηγικής σημασίας για τη Θεσσαλονίκη και απαιτεί πλήρη θεσμική σαφήνεια. Οι πολίτες δικαιούνται να γνωρίζουν ποιος είναι ο οριστικός σχεδιασμός του έργου και με ποιον τρόπο οι δημόσιες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης αποκτούν δεσμευτική ισχύ. Η διαφάνεια και η θεσμική κατοχύρωση δεν αποτελούν τυπικές διαδικασίες, αλλά βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχία ενός έργου που θα επηρεάσει τη Θεσσαλονίκη για τις επόμενες δεκαετίες.»