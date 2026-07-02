Χουρδάκης: «Πού βρίσκεται η προαστιακή σύνδεση Θεσσαλονίκης – Ημαθίας – Πέλλας; Να δοθεί σαφές χρονοδιάγραμμα υλοποίησης»

Με κοινοβουλευτική Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης, Βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, ζητά να αποσαφηνιστεί ο σχεδιασμός της Κυβέρνησης για την προαστιακή σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκης – Ημαθίας – Πέλλας, ένα έργο που επί χρόνια παραμένει χωρίς συγκεκριμένο ορίζοντα υλοποίησης.

Στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση επισημαίνει ότι η προτεινόμενη σύνδεση αξιοποιεί υφιστάμενη ηλεκτροκίνητη σιδηροδρομική υποδομή και μπορεί να εξυπηρετήσει χιλιάδες καθημερινές μετακινήσεις από τη Βέροια, τη Νάουσα, την Αλεξάνδρεια, τη Σκύδρα και την Έδεσσα προς τη Θεσσαλονίκη, συμβάλλοντας στη μείωση του κυκλοφοριακού φόρτου, του κόστους μετακίνησης και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ο κ. Χουρδάκης υπογραμμίζει ακόμη ότι το αίτημα για την υλοποίηση του έργου έχει ήδη συγκεντρώσει την υποστήριξη περισσότερων από 175.000 πολιτών, δεκάδων φορέων της Ημαθίας και της Πέλλας, καθώς και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.

Με την Ερώτηση ζητά από το Υπουργείο να γνωστοποιήσει:

σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα ο σχεδιασμός του έργου,

ποιες μελέτες υπάρχουν και ποιες απαιτούν επικαιροποίηση,

ποιος είναι ο σχεδιασμός χρηματοδότησης,

ποιες ενέργειες έχουν γίνει με τους αρμόδιους φορείς,

και ποιο είναι το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την προώθηση της υλοποίησής του.

Παράλληλα, με Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητεί να κατατεθούν στη Βουλή οι μελέτες, οι υπηρεσιακές εισηγήσεις και τα βασικά διοικητικά έγγραφα που αφορούν τον σχεδιασμό και τη χρηματοδότηση του έργου.

Δήλωση του Καθηγητή Μιχάλη Χουρδάκη

«Η αξιοποίηση του υφιστάμενου σιδηροδρομικού δικτύου για τη δημιουργία μιας σύγχρονης προαστιακής σύνδεσης μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά τις μετακινήσεις στην Κεντρική Μακεδονία. Οι τοπικές κοινωνίες δικαιούνται σαφείς απαντήσεις. Χρειάζεται συγκεκριμένος σχεδιασμός, χρονοδιάγραμμα και δέσμευση για τις επόμενες διοικητικές ενέργειες, ώστε ένα έργο με τόσο σημαντικά αναπτυξιακά και κοινωνικά οφέλη να πάψει να παραμένει σε εκκρεμότητα.»