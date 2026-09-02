Χουρδάκης για δυτική Θεσσαλονίκη: Ποιοι έλεγχοι έγιναν στο Διυλιστήριο και τι δείχνουν για τη δυσοσμία;

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κατέθεσε ο Καθηγητής Μιχάλης Χουρδάκης, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, ζητώντας συγκεκριμένες απαντήσεις για την εφαρμογή του πλαισίου SEVESO III στο Διυλιστήριο Θεσσαλονίκηςκαι για τη διερεύνηση της δυσοσμίας στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Η νέα παρέμβαση αποτελεί συνέχεια της υπ’ αριθ. 2680/29.1.2026 κοινοβουλευτικής Ερώτησής του για την ασφαλή λειτουργία των Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Θεσσαλονίκης.

Ο κ. Χουρδάκης ζητά από το Υπουργείο να αποσαφηνίσει εάν τηρήθηκε τα τελευταία χρόνια η προβλεπόμενη συχνότητα των επιθεωρήσεων για εγκαταστάσεις ανώτερης βαθμίδας SEVESO, ποια είναι η επίσημη αξιολόγηση της συμμόρφωσης του Διυλιστηρίου με τη νομοθεσία και τους περιβαλλοντικούς όρους και αν έχουν αποκατασταθεί τυχόν αποκλίσεις.

Παράλληλα, ζητά να αξιολογηθούν τα νεότερα δεδομένα για τη δυσοσμία στον Δήμο Κορδελιού – Ευόσμου. Μελέτη που παρουσιάστηκε το 2026 κατέγραψε σημαντική μείωση των μερκαπτανών σε σχέση με παλαιότερες μετρήσεις, ενώ εξακολουθούν να εμφανίζονται επεισόδια δυσοσμίας και να εξετάζονται πολλαπλές πιθανές πηγές.

Με την Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων ζητούνται οι εκθέσεις των τακτικών και έκτακτων επιθεωρήσεων, οι περιβαλλοντικοί έλεγχοι, τυχόν διοικητικά μέτρα ή κυρώσεις, καθώς και τα σχετικά στοιχεία και υπηρεσιακά έγγραφα για τη διερεύνηση της δυσοσμίας.

Δήλωση του Καθηγητή Μιχάλη Χουρδάκη

«Οι πολίτες της δυτικής Θεσσαλονίκης έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν αν οι προβλεπόμενοι έλεγχοι γίνονται, τι δείχνουν και ποιες παρεμβάσεις ακολουθούν όταν εντοπίζονται προβλήματα.

Η βελτίωση ορισμένων δεικτών για τη δυσοσμία είναι θετική, αλλά δεν αρκεί όσο τα περιστατικά συνεχίζονται. Χρειάζεται μόνιμη, επιστημονικά τεκμηριωμένη παρακολούθηση όλων των πιθανών πηγών και ουσιαστική ενημέρωση των κατοίκων.

Ζητούμε συγκεκριμένα στοιχεία, καθαρές απαντήσεις και έναν σταθερό μηχανισμό ελέγχου. Η δυτική Θεσσαλονίκη δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με γενικόλογες διαβεβαιώσεις».