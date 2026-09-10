Χορός πρακτόρων στο Λονδίνο: Συλλήψεις υπόπτων για συνεργασία με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών

Η σύλληψη δύο ατόμων για πιθανή συνεργασία με το Ιράν και η υπόθεση ενός Βρετανού που φέρεται να σχεδίαζε σαμποτάζ για λογαριασμό της Ρωσίας την ίδια μέρα αναδεικνύουν τη σοβαρότητα του κινδύνου για εχθρική δράση από ξένους παράγοντες εντός βρετανικού εδάφους, κάτι για το οποίο εδώ και καιρό προειδοποιούν επικεφαλής των υπηρεσιών ασφαλείας.

Η εισαγγελία υποστηρίζει ότι επικοινωνούσε με πρόσωπο συνδεόμενο με το λεγόμενο Σώμα Εθελοντών της GRU, οργάνωση που, σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, ελέγχεται από τη ρωσική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών. Σύμφωνα με όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, φέρεται να αντάλλαξε 58 μηνύματα μέσω Telegram με τον Έιντεν Μίνις, Βρετανό που πολεμά στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

Ο Κάμιτζ κατηγορείται ότι ερεύνησε τέσσερις εγκαταστάσεις κατασκευής ντρόουνς στο Σουίντον, έστειλε εικόνες από το Google Maps και συγκέντρωσε πληροφορίες για συσκευή παρεμβολής ασύρματων δικτύων. Προφυλακίστηκε και θα εμφανιστεί στο Η υπόθεση παραπέμφθηκε στο Κεντρικό Ποινικό Δικαστήριο του Λονδίνου (Old Bailey) στις 25 Σεπτεμβρίου.

(AP Photo/Matt Dunham)

Οι προειδοποιήσεις των υπηρεσιών

Ο επικεφαλής της MI5, Κεν ΜακΚάλουμ είχε προειδοποιήσει ότι οι έρευνες για κρατικές απειλές αυξήθηκαν κατά 48% μέσα σε έναν χρόνο. Είχε επίσης αναφερθεί σε 20 σχέδια συνδεόμενα με το Ιράν από το 2022 και σε ρωσική εκστρατεία πρόκλησης «χάους» μέσω εγκληματιών και άλλων εγχώριων συνεργατών.

Παράλληλα, ο πρώην επικεφαλής της MI6, σερ Ρίτσαρντ Ντίαρλαβ προειδοποίησε ότι οι τεχνολογικές και βιομηχανικές εξαρτήσεις από την Κίνα μπορούν να λειτουργήσουν ως «όπλα μαζικής διατάραξης» για τη Βρετανία.

Η κυβέρνηση απαντά με τον National Security Act, αυστηρότερες ποινές για κατασκοπεία και σαμποτάζ και τον χαρακτηρισμό του GRU και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ως απειλών για την εθνική ασφάλεια.

Η αποκάλυψη για τα ρωσικά υποβρύχια

Το εύρος της απειλής αποκαλύπτει σημερινό αποκλειστικό ρεπορτάζ του Reuters. Την περασμένη άνοιξη ρωσικά υποβρύχια και βαθυσκάφη της μυστικής μονάδας GUGI φέρονται να πραγματοποίησαν κοντά στο Σβάλμπαρντ άσκηση ανάπτυξης τεχνολογίας που μπορεί να αχρηστεύει υποθαλάσσια καλώδια χωρίς να αφήνει εύκολα ίχνη.

Βρετανία, Νορβηγία και ΗΠΑ παρακολούθησαν και αντιμετώπισαν τα ρωσικά σκάφη, εμποδίζοντας τα να ολοκληρώσουν την άσκηση. Κανένα καλώδιο δεν υπέστη ζημιά.