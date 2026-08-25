Χωρίς τέλος οι μεταναστευτικές ροές στη νότια Κρήτη

Ακόμα μια βάρκα με μετανάστες εντοπίστηκε το απόγευμα της Τρίτης (25/08) ανοιχτά του νότιου Ηρακλείου, περίπου 29 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Η λέμβος που μετέφερε 45 ανθρώπους, 16 από το Σουδάν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες, έναν ανήλικο από την Αίγυπτο και 28 άνδρες από το Μπαγκλαντές, εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex, ενώ τους μετανάστες μετέφερε στη στεριά πλοίο του Λιμενικού Σώματος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα σήμερα, σε δύο διαφορετικές λέμβους, στην ίδια περιοχή, εντοπίστηκαν ακόμα 85 άτομα.

Οι μεταναστευτικές ροές όμως συνεχίζονται και στην Ιεράπετρα, αφού σε δύο περιστατικά εντοπίστηκαν συνολικά 113 άνθρωποι, και πάλι από εναέριο μέσο της Frontex. Στην πρώτη περίπτωση 52 μετανάστες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο σημαίας Μάλτας, 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας ενώ στη δεύτερη περίπτωση στη λέμβο επέβαιναν 61 άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στη στεριά από αλιευτικό σκάφος, μετά από τον εντοπισμό τους 46 ναυτικά μίλια νότια.

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τις μετακινήσεις στη Μεσόγειο, κάτι που προδιαγράφει την κινητικότητα των επόμενων ημερών.