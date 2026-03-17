Χωρίς ταξί σήμερα η Θεσσαλονίκη

Σε 24ωρη απεργία προχωρούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη οι οδηγοί και ιδιοκτήτες ταξί, στο πλαίσιο κινητοποιήσεων πανελλαδικά.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το σωματείο ταξί Θεσσαλονίκης:

«Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε δεν αφήνει ικανοποιημένο τον κλάδο στα βασικά αιτήματα του και ζητάμε να αναθεωρηθούν κάποια από τα άρθρα του.

Το υπουργείο εμμένει στην υποχρεωτικότητα της ηλεκτροκίνησης.

Στην ειδική άδεια αντί να επαναφέρει ποινικό μητρώο γενικής χρήσης το χειροτερεύει προσθέτοντας και άλλες ποινές.

Στο άρθρο 52 για τα ιχ βαν δίνει ιδιαίτερα προνόμια τα οποία συρρικνώνουν το έργο του ΤΑΞΙ.

Οι υπέρογκες χρεώσεις στο αεροδρόμιο παραμένουν».