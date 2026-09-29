Χωρίς smartphone στο Ήτον ο πρίγκιπας Τζορτζ – Ο αυστηρός κανόνας που μπαίνει στη ζωή του

Μια πρώτη γεύση από τη ζωή στο οικοτροφείο παίρνει ο πρίγκιπας Τζορτζ , με μία από τις πιο διαδεδομένες συνήθειες των παιδιών της ηλικίας του να απουσιάζει από την καθημερινότητά του.

Ο 13χρονος πρίγκιπας που ξεκίνησε στις αρχές του μήνα τη φοίτησή του στο φημισμένο Κολέγιο Ήτον δεν έχει πρόσβαση σε smartphone, όπως ορίζουν οι αυστηροί κανονισμοί του ιδρύματος. Στους μαθητές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν μόνο απλά κινητά τηλέφωνα χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο, για κλήσεις και μηνύματα.

«Η απόφαση για τα τηλέφωνα έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από τους γονείς. ‘Αλλωστε τα αγόρια είναι τόσο απασχολημένα που δεν έχουν χρόνο να κάθονται στο κρεβάτι τους σκρολάροντας στο TikTok», ανέφερε στο περιοδικό PEOPLE η Μέλανι Σάντερσον, διευθύντρια σύνταξης του οδηγού «The Good Schools Guide».

«Έχουν ένα πλήρες πρόγραμμα προσαρμογής που θα διαρκέσει όλο το πρώτο μισό του τριμήνου, καθώς στόχος είναι τα αγόρια της ίδιας εστίας να γίνουν μια δεμένη ομάδα. Να δημιουργήσουν δεσμούς και να αφοσιωθούν πλήρως στη ζωή του σχολείου», πρόσθεσε.

Η πολιτική αυτή φέρεται να ανακούφισε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ Μίντλετον, οι οποίοι έχουν μιλήσει δημόσια για την ανησυχία τους σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών συσκευών από τα παιδιά και την ψυχική υγεία. Τον Νοέμβριο του 2025, ο Ουίλιαμ ο οποίος φοίτησε στο ιστορικό σχολείο του Μπέρκσαϊρ από το 1995 έως το 2000 δήλωσε:

«Τα παιδιά μας δεν έχουν κινητά τηλέφωνα. Πιστεύω ότι όταν ο Τζορτζ πάει στο γυμνάσιο, τότε ίσως να αποκτήσει ένα κινητό τηλέφωνο χωρίς πρόσβαση στο διαδίκτυο».

Και συνέχισε: «Το να έχεις κινητό και τη δυνατότητα να στέλνεις μηνύματα με ένα από αυτά τα παλιά κινητά που μοιάζουν με τούβλα όπως τα λένε, νομίζω ότι είναι εντάξει. Πιστεύω ότι το πρόβλημα για μένα είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο. Θεωρώ ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πάρα πολλά πράγματα που δεν χρειάζεται να βλέπουν στο διαδίκτυο».