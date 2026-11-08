Χωρίς ρεύμα πάνω από 600.000 πολίτες στην Ουκρανία μετά από ρωσική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές

Περισσότεροι από 600.000 καταναλωτές στην περιφέρεια Ντνιπροπετρόφσκ της Ουκρανίας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από νέα μαζική ρωσική επίθεση στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής. Νοσοκομεία και άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις αναγκάστηκαν να στραφούν σε εφεδρικές γεννήτριες για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Σύμφωνα με την εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας νέα μαζική επίθεση εναντίον ενεργειακών εγκαταστάσεων στην περιοχή, προκαλώντας ζημιές σε σημαντικές υποδομές.

Οι διακοπές ηλεκτροδότησης επηρέασαν τις πέντε περιφέρειες Ντνιπρόβσκι, Καμιάνσκι, Σαμαρίβσκι, Παβλογκράντ και Σινελνίκοβε. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμειναν επίσης ορισμένοι καταναλωτές στην ίδια την πόλη του Ντνίπρο.

Λόγω της έκτασης των προβλημάτων, νοσοκομεία και άλλες εγκαταστάσεις κρίσιμης σημασίας έχουν ενεργοποιήσει εφεδρικές γεννήτριες.

Η εταιρεία υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα των συνεργείων αποκατάστασης είναι η επαναφορά της ηλεκτροδότησης στις κρίσιμες υποδομές. Τεχνικά συνεργεία έχουν ήδη ξεκινήσει τις εργασίες για την αποκατάσταση της παροχής ρεύματος στους καταναλωτές. Ωστόσο, το έργο τους δυσχεραίνεται από τις επαναλαμβανόμενες ρωσικές επιθέσεις.

Ο επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης του Ντνιπροπετρόφσκ, Ολεξάντρ Χάνζα, κάλεσε τους κατοίκους που εξακολουθούν να έχουν ηλεκτροδότηση να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος. Όπως επισήμανε, η σταθερότητα του ενεργειακού δικτύου εξαρτάται και από την υπεύθυνη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τους πολίτες.

Μαζική ρωσική αεροπορική επίθεση στην Ουκρανία

Τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν μαζική αεροπορική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, χρησιμοποιώντας κατευθυνόμενους πυραύλους αέρος-εδάφους και επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Από επίθεση με drone σε κατοικημένη περιοχή της πόλης τραυματίστηκε ένας άνθρωπος, ενώ αναφέρθηκαν ζημιές σε ιδιωτικές κατοικίες και πολυκατοικίες. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από νέα ρωσική επίθεση στην Οδησσό στις 7 Νοεμβρίου.

Από το πλήγμα προκλήθηκαν επίσης ζημιές σε υποδομές της πόλης.