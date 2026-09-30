Χωρίς Μετρό για 4 ώρες σήμερα η Θεσσαλονίκη – Στάση εργασίας

Χωρίς μετρό για 4 ώρες θα είναι σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η Θεσσαλονίκη, λόγω στάσης εργασίας στην οποία προχωρούν οι εργαζόμενοι. Συγκεκριμένα, η στάση θα είναι από τις 13:00 μέχρι και τις 17:00, καθώς οι εργαζόμενοι στο Μετρό Θεσσαλονικης στην απόλυση σταθμάρχη. Το σωματείο τους χαρακτηρίζει την απόλυση ως «άδικη και εκδικητική» και ζητά την άμεση επαναπρόσληψή του.

Ο σταθμάρχης απολύθηκε την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της βάρδιάς του και όπως αναφέρει το Σωματείο η απόλυση έγινε χωρίς να του δοθεί «καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων στο Μετρό Θεσσαλονίκης:

«Το Σωματείο μας καταγγέλλει την άδικη και εκδικητική απόλυση του συναδέλφου σταθμάρχη Β.Π. Την Τρίτη 22/9, αφού ολοκλήρωσε κανονικά τη βάρδιά του, η εταιρεία τού ανακοίνωσε την απόλυσή του, χωρίς καμία ουσιαστική αιτιολόγηση και καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Στην εύλογη ερώτησή του γιατί δεν του είχε γίνει ποτέ καμία παρατήρηση σχετικά με την απόδοσή του, δεν έλαβε καν απάντηση!

Η παρέμβαση του Σωματείου ήταν άμεση, με ξεκάθαρη απαίτηση να ανακληθεί η απόλυση. Η απάντηση που λάβαμε ήταν προκλητική: «Δεν έχουμε καμία υποχρέωση να σας εξηγήσουμε το λόγο, έχουμε κάθε δικαίωμα να τον απολύσουμε». Αυτή είναι η αντιμετώπιση που επιφυλάσσουν σε έναν εργαζόμενο που από την πρώτη στιγμή διεκδίκησε τα δικαιώματά του και δεν έσκυψε το κεφάλι. Γι’ αυτό θεωρούμε την απόλυσή του εκδικητική, με μήνυμα προς όλους μας.

Το Σωματείο δεν θα το προσπερνάτε! Είναι ο νόμιμος συλλογικός εκπρόσωπός μας. Η εταιρεία θα λογοδοτεί στους εργαζόμενους και στο Σωματείο τους. Να το καταλάβει καλά: το «έχουμε δικαίωμα να απολύουμε» δεν αποτελεί απάντηση!

Οι αντεργατικοί νόμοι που επικαλούνται υπηρετούν τα συμφέροντά τους. Ο οργανωμένος αγώνας μπορεί να τους κάνει κουρελόχαρτο στην πράξη. Το αποδείξαμε: ενώ οι νόμοι του κράτους τους ανοίγουν τον δρόμο για περισσότερη δουλειά, εμείς κατακτήσαμε μείωση του εργάσιμου χρόνου με τη συμφωνία που υπογράψαμε!

Εμείς οι εργαζόμενοι έχουμε βάλει πλάτη για να λειτουργεί καθημερινά το Μετρό. Έχουμε σηκώσει όλο το βάρος των παραλείψεων, των αστοχιών, της έλλειψης ολοκληρωμένων υποδομών και συστημάτων. Καλούμαστε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της λειτουργίας παρά τα κενά σε μια σειρά τομείς. Οι ελλείψεις αυτές μεταφράζονται σε εντατικοποίηση, εξάντληση και ανασφάλεια. Με τη δουλειά και την υπευθυνότητά μας κρατάμε το Μετρό όρθιο, καλύπτοντας καθημερινά προβλήματα που δεν δημιουργήσαμε εμείς.

Και αφού βγήκε η δουλειά, άνοιξε η Καλαμαριά και πέρασε η ΔΕΘ, η εταιρεία μάς απαντά με απολύσεις! Όταν μας χρειάζονται για να καλυφθούν τα κενά, η συμβολή μας πρέπει να θεωρείται αυτονόητη. Όταν διεκδικούμε δικαιώματα, αντιμετωπιζόμαστε ως αναλώσιμοι. Δεν θα δεχτούμε να σηκώνουμε τις ευθύνες τους και να ζούμε με την απειλή της απόλυσης!».