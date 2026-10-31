Χορηγήθηκε για πρώτη φορά σε άνθρωπο ιός που σχεδιάστηκε από ΑΙ

Ένα νέο κεφάλαιο στην ιατρική έρευνα ανοίγει η τεχνητή νοημοσύνη, καθώς για πρώτη φορά χορηγήθηκε σε άνθρωπο ιός σχεδιασμένος εξ ολοκλήρου από AI. Η πρωτοποριακή αυτή εφαρμογή στοχεύει στην αντιμετώπιση σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων που δεν ανταποκρίνονται πλέον στα αντιβιοτικά, προσφέροντας νέες προοπτικές για τη θεραπεία ασθενών με περιορισμένες επιλογές.

Η Radical Numerics, η νεοφυής εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης με έδρα την Καλιφόρνια που δημιούργησε τον ιό, ανακοίνωσε ότι ασθενής με σοβαρή βακτηριακή λοίμωξη έλαβε πειραματική θεραπεία, η οποία περιείχε ιούς που δημιούργησε το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Omnii-1 της εταιρείας.

Το συγκεκριμένο μοντέλο σχεδιάζει βακτηριοφάγους (ή φάγους), δηλαδή ιούς που προσβάλλουν και καταστρέφουν βακτήρια, χωρίς να στοχεύουν τα ανθρώπινα κύτταρα. Οι γιατροί χρησιμοποιούν ήδη τη θεραπεία αυτή πειραματικά για την αντιμετώπιση σοβαρών βακτηριακών λοιμώξεων, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις ασθενών που έχουν περιορισμένες άλλες θεραπευτικές επιλογές.

Αντί να αναζητήσει έναν ιό που θα μπορούσε να καταστρέψει τα βακτήρια του ασθενούς, το Omnii-1 επανασχεδίασε ένα τμήμα ενός ιού, ώστε να μπορεί να αναγνωρίζει και να επιτίθεται αποτελεσματικότερα στο συγκεκριμένο βακτηριακό στέλεχος που προκαλούσε τη λοίμωξη. Σύμφωνα με την εταιρεία, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε στο μέλλον να ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες ημέρες. Η θεραπεία χορηγήθηκε μέσω ειδικού προγράμματος, το οποίο επιτρέπει στους γιατρούς να δοκιμάζουν πειραματικές θεραπείες όταν οι συμβατικές θεραπευτικές επιλογές είναι περιορισμένες.

Η Radical Numerics υποστηρίζει ότι είναι η πρώτη φορά που βακτηριοφάγοι σχεδιασμένοι από τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ανθρώπου. Η επιβεβαίωση των ισχυρισμών της εταιρείας εκκρεμεί, καθώς δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη σχετική μελέτη με αξιολόγηση από ομοτίμους.

Η συγκεκριμένη προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει μια επιπλέον θεραπευτική επιλογή για λοιμώξεις που είναι δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Μέχρι σήμερα, οι γιατροί πρέπει συνήθως να εντοπίσουν έναν ιό που υπάρχει στη φύση και μπορεί να στοχεύσει τα συγκεκριμένα βακτήρια που προκαλούν τη νόσο του ασθενούς.

Η Radical Numerics ευελπιστεί ότι το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης της θα επιταχύνει αυτή τη διαδικασία, σχεδιάζοντας ιούς που στοχεύουν τη συγκεκριμένη λοίμωξη κάθε ασθενούς και επιτρέποντας ενδεχομένως στους γιατρούς να εντοπίζουν αποτελεσματικότερες θεραπείες σε μικρότερο χρονικό διάστημα.

Η εταιρεία ανέφερε ότι, πριν από τη χορήγηση της θεραπείας, δοκίμασε τους ιούς που είχε σχεδιάσει το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης σε βακτήρια που είχαν ληφθεί από τον ίδιο τον ασθενή. Σύμφωνα πάντα με την εταιρεία, το μείγμα των ιών εξάλειψε το δείγμα βακτηρίων του ασθενούς- τα οποία ήταν ανθεκτικά στα αντιβιοτικά– κατά τη διάρκεια εργαστηριακών δοκιμών. Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει δημοσιοποιήσει λεπτομέρειες σχετικά με τη διάγνωση του ασθενούς, την έκβαση της θεραπείας ή το εάν η λοίμωξη αντιμετωπίστηκε τελικά με επιτυχία.

Το πείραμα του Στάνφορντ και οι δυνατότητες του AI στον σχεδιασμό ιών

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξανόμενου ενδιαφέροντος για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την επιτάχυνση της ιατρικής έρευνας, παράλληλα με τις ανησυχίες για τους κινδύνους που ενδέχεται να προκύψουν από την κακόβουλη χρήση της τεχνολογίας αυτής.

Τον Αύγουστο, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και το Arc Institute ανακοίνωσαν ότι χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη για να σχεδιάσουν νέους ιούς ικανούς να καταστρέφουν βακτήρια E. Coli, όπως έδειξαν τα εργαστηριακά πειράματα. Από τα σχεδόν 300 γονιδιώματα ιών που σχεδιάστηκαν με τεχνητή νοημοσύνη, συντέθηκαν και δοκιμάστηκαν, μόνο τα 16 παρήγαγαν λειτουργικούς ιούς. Οι ερευνητές έχουν προειδοποιήσει ότι τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που είναι σε θέση να σχεδιάζουν νέους ιούς εγείρουν σημαντικά ζητήματα βιοασφάλειας, ιδιαίτερα εάν αντίστοιχες μέθοδοι προσαρμοστούν για τη δημιουργία ιών που μπορούν να προσβάλλουν ανθρώπους.

Η ερευνητική ομάδα του Στάνφορντ επικεντρώθηκε σκόπιμα σε ιούς που προσβάλλουν βακτήρια και όχι ανθρώπους ή ζώα. Ωστόσο, επιστήμονες ζητούν τη θέσπιση αυστηρότερων μέτρων προστασίας και ελέγχου, καθώς η έρευνα στον τομέα της βιολογίας με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς.