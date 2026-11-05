«Χωριάτικο»: Στο μικροσκόπιο 16 εργοδοτικοί φάκελοι μετά την εισαγγελική έφοδο στον ΕΦΚΑ Ρόδου

Έφοδος της Εισαγγελίας στα γραφεία του ΕΦΚΑ στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της υπόθεσης «Χωριάτικο». Η έρευνα των αρχών συνδέεται με τις επιχειρηματικές δραστηριότητες του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Μπήκε λουκέτο στην υπηρεσία και κατασχέθηκαν αρχεία που αφορούν συγκεκριμένες υποθέσεις.

Στο μικροσκόπιο των αρχών μπαίνουν πλέον 16 εργοδοτικοί φάκελοι από το τμήμα Αρχείου του ΕΦΚΑ Ρόδου, οι οποίοι φέρονται να συνδέονται με το κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος μέσω της αλυσίδας φούρνων με την επωνυμία «Το Χωριάτικο».

Ο εισαγγελέας που έκανε την έρευνα συνοδευόμενος από δύο αστυνομικούς της Ασφάλειας, ελέγχει συγκεκριμένα τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων, τα ονόματα των ιδιοκτητών, καθώς και τις ημερομηνίες έναρξης της δραστηριότητάς τους, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε κάποιος μηχανισμός συγκρότησης και λειτουργίας συγκεκριμένου μηχανισμού, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σημαντική ζημιά στα ταμεία του Δημοσίου, καθώς και της υπηρεσίας του ΕΦΚΑ, μέσω της απόκρυψης ή της μη δήλωσης εργοδοτικών εισφορών.

Η έρευνα του εισαγγελέα και των αστυνομικών της Ασφάλειας, διενεργείται παράλληλα με τη λειτουργία της υπηρεσίας, η οποία παραμένει ανοιχτή χωρίς να έχει τεθεί σε αναστολή κάποιο τμήμα της ή κάποιο τμήμα του αρχείου, το οποίο ελέγχεται από την εισαγγελική αρχή και φυσικά είναι στο πλαίσιο μιας γενικότερης έρευνας προκειμένου να διαπιστωθεί η εγκληματική δράση όλων των μελών του κυκλώματος στο νησί της Ρόδου, όπου είχαν απλώσει τα πλοκάμια τους ελέγχοντας 28 παραλίες – φιλέτα και στην οποία εμπλέκονται τουλάχιστον δέκα επιχειρηματίες από το νησί της Ρόδου.