Χοληστερίνη: Τα 4 τυριά που απαγορεύονται

Για όσους προσέχουν την χοληστερίνη τους, η κατανόηση ποια τυριά έχουν υψηλότερη περιεκτικότητα και ποια είναι καλύτερες επιλογές, θα τους βοηθήσει στην λήψη τεκμηριωμένων διατροφικών αποφάσεων.

Αυτό το άρθρο εξηγεί πώς το τυρί επηρεάζει την χοληστερίνη, επισημαίνει τα χειρότερα τυριά με βάση την περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη και αναδεικνύει εκείνα που αποτελούν πιο υγιεινές επιλογές για την καρδιά.

Πώς το τυρί επηρεάζει την χοληστερίνη

Το τυρί περιέχει κορεσμένα λίπη, τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα χοληστερόλης στο σώμα.

Κορεσμένα λίπη και LDL χοληστερόλη : Η υψηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών από τροφές όπως τα τυριά μπορεί να αυξήσει την LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας), γνωστή και ως “κακή” χοληστερόλη, η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων.

: Η υψηλή πρόσληψη κορεσμένων λιπαρών από τροφές όπως τα τυριά μπορεί να αυξήσει την LDL (λιποπρωτεΐνη χαμηλής πυκνότητας), γνωστή και ως “κακή” χοληστερόλη, η οποία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιακών παθήσεων. Θρεπτικά συστατικά: Παρά την περιεκτικότητά τους σε λιπαρά, τα τυριά είναι ευεργετικά για το ασβέστιο, τις πρωτεΐνες και άλλα ευεργετικά θρεπτικά συστατικά, που υποστηρίζουν την υγεία των οστών και την μυϊκή λειτουργία.

Η συνολική επίδραση των τυριών στη χοληστερίνη εξαρτάται από τον τύπο και το μέγεθος της μερίδας.

Τα χειρότερα τυριά για τη χοληστερίνη

Ορισμένα τυριά είναι σημαντικά υψηλότερα σε χοληστερόλη από άλλα. Παρακάτω είναι ένας πίνακας, που κατατάσσει τα πιο δημοφιλή τυριά με βάση την περιεκτικότητά τους σε χοληστερόλη.

Τυρί (100g) Χοληστερίνη (mg) Fontina 123 mg Γκούντα 114 mg Τυρί κρέμα 105 mg Τσένταρ 105 mg Παρμεζάνα 92 mg Ελβετικό τυρί 89 mg Φέτα 89 mg Τυρί αμερικανικού τύπου (επεξεργασμένο) 86 mg Μοτσαρέλα (από πλήρες γάλα) 79 mg Μπλε τυρί 75 mg Τυρί Cottage (2% λιπαρά) 17 mg Ρικότα (από πλήρες γάλα) 51 mg Ρικότα (από μερικώς αποβουτυρωμένο γάλα) 38 mg

Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, τα 4 τυριά με τριψήφια mg χοληστερόλης ανά 100 γραμμάρια -και άρα εκείνα που απαγορεύονται για όσους προσέχουν τη χοληστερίνη τους- είναι κατά σειρά:

Fontina Γκούντα Τυρί κρέμα Τσένταρ

Κεφάλια τυριού Fontina Bigstock

Ποια τυριά είναι χαμηλά σε λιπαρά και χοληστερίνη

Για μια πιο υγιεινή διατροφή για την καρδιά, η επιλογή τυριών με χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά και χοληστερόλη είναι ζωτικής σημασίας.

Τυρί Cottage (2% λιπαρά) : Με μόνο 17 mg χοληστερόλης ανά 100g, είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους προσέχουν τη χοληστερίνη τους.

: Με μόνο 17 mg χοληστερόλης ανά 100g, είναι μια από τις καλύτερες επιλογές για όσους προσέχουν τη χοληστερίνη τους. Μερικώς αποβουτυρωμένη Ricotta : Περιέχει 38 mg χοληστερόλης ανά 100g και προσφέρει κρεμώδη υφή, κατάλληλη για διάφορα πιάτα.

: Περιέχει 38 mg χοληστερόλης ανά 100g και προσφέρει κρεμώδη υφή, κατάλληλη για διάφορα πιάτα. Φρέσκια μοτσαρέλα (μερικώς αποβουτυρωμένη) : Χαμηλότερη σε χοληστερόλη από την μοτσαρέλα πλήρους γάλακτος, καθιστώντας την μια εξαιρετική εναλλακτική.

: Χαμηλότερη σε χοληστερόλη από την μοτσαρέλα πλήρους γάλακτος, καθιστώντας την μια εξαιρετική εναλλακτική. Κατσικίσιο τυρί : Γενικά χαμηλότερο σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη σε σύγκριση με πολλά τυριά από αγελαδινό γάλα.

: Γενικά χαμηλότερο σε κορεσμένα λιπαρά και χοληστερόλη σε σύγκριση με πολλά τυριά από αγελαδινό γάλα. Εναλλακτικά τυριά φυτικής προέλευσης: Παρασκευάζονται από ξηρούς καρπούς, σόγια ή λάδι καρύδας και είναι συχνά χωρίς χοληστερόλη και κατάλληλα για δίαιτες υγιεινές για την καρδιά.

Συχνές Ερωτήσεις

“Μπορώ να τρώω τυρί εάν έχω χοληστερίνη;”

Ναι, αλλά είναι σημαντικό να επιλέγετε τα χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά και χοληστερόλη τυριά, όπως το κότατζ και η ρικότα και να τα καταναλώνετε πάντα με μέτρο.

“Ποια τυριά είναι καλύτερα για την υγεία της καρδιάς;”

Τα τυριά με χαμηλή χοληστερόλη, όπως το τυρί κότατζ, η άπαχη μοτσαρέλα και το κατσικίσιο τυρί είναι καλύτερες επιλογές για την υγεία της καρδιάς.

“Το τυρί ανεβάζει αμέσως τη χοληστερίνη;”

‘Όχι άμεσα, αλλά σταδιακά. Το τυρί μπορεί να συμβάλει σε υψηλότερα επίπεδα χοληστερίνης με την πάροδο του χρόνου, εάν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες, ιδιαίτερα ποικιλίες με υψηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη. Η εξισορρόπηση της διατροφής σας με άλλες τροφές με χαμηλά λιπαρά και πλούσιες σε φυτικές ίνες βοηθά στον μετριασμό αυτού του κινδύνου.

“Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των σκληρών και μαλακών τυριών όσον αφορά τη χοληστερίνη;”

Τα σκληρά τυριά, όπως η παρμεζάνα και το τσένταρ, έχουν συχνά υψηλότερα επίπεδα χοληστερόλης από τα μαλακά τυριά, όπως η Ricotta και το τυρί Cottage, λόγω της πυκνότερης σύνθεσής τους και της υψηλότερης περιεκτικότητάς τους σε λιπαρά.

Σύνοψη

Το τυρί μπορεί να είναι μέρος μιας υγιεινής διατροφής, ακόμη και για όσους προσέχουν την χοληστερίνη τους. Κατανοώντας ποια τυριά έχουν υψηλή ή χαμηλή περιεκτικότητα σε χοληστερόλη, μπορείτε να κάνετε καλύτερες επιλογές, για να υποστηρίξετε την υγεία της καρδιάς σας.