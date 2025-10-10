Χιλιάδες Παλαιστίνιοι γυρίζουν με τα πόδια πίσω στη Γάζα – Live εικόνα από τη μαζική επιστροφή

Χιλιάδες εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι επιστρέφουν με τα πόδια στον βορρά της Γάζας , λίγες ώρες αφότου ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία εκεχειρίας και η αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων.

Πλάνα δείχνουν τεράστια πλήθη να διασχίζουν τον παραλιακό δρόμο, κουβαλώντας στις πλάτες τους ό,τι έχει απομείνει από τα υπάρχοντά τους:

«Δόξα τω Θεώ που το σπίτι μου στέκει ακόμα όρθιο», είπε ο 40χρονος Ισμαήλ Ζαϊντά στην περιοχή Σεΐχ Ραντβάν της πόλης της Γάζας. «Δυστυχώς όμως το μέρος έχει καταστραφεί, τα σπίτια των γειτόνων μου έχουν καταστραφεί, ολόκληρες συνοικίες έχουν καταστραφεί», δήλωσε στο Reuters.

Κατά μήκος των κατεστραμμένων στενών παράκτιων δρόμων, κάποιοι κυμάτιζαν παλαιστινιακές σημαίες και έφεραν τα σήματα της νίκης, ωστόσο το BBC αναφέρει ότι πολλοί παλιννοστούντες φαίνονται ιδιαίτερα αδύναμοι και υποσιτισμένοι μετά από μήνες εκτοπισμού, πείνας και φόβου.

AP Photo/Yousef Al Zanoun

«Ο δρόμος είναι μακρύς και δύσκολος, δεν υπάρχει φαγητό ή νερό», τόνισε στο BBC ο Alaa Saleh, ένας δάσκαλος που έφυγε από την πόλη της Γάζας με τη σύζυγό του και τα έξι παιδιά του.

«Άφησα πίσω την οικογένειά μου και άρχισα να περπατάω βόρεια. Χιλιάδες γύρω μου αγωνίζονται. Η ενοικίαση αυτοκινήτου κοστίζει περίπου 4.000 σέκελ (924 λίρες, 1.227 δολάρια), πολύ περισσότερο από ό,τι μπορούν να αντέξουν οικονομικά οι περισσότεροι άνθρωποι».

Η κατάπαυση του πυρός αναμένεται να συνοδευτεί από αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με το με το Ισραηλινό Στρατιωτικό Ραδιόφωνο, θα επιτρέπεται ημερησίως η είσοδος 600 φορτηγών ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το ιατρικό προσωπικό ανακοίνωσε ότι θα αξιοποιήσει την περίοδο της εκεχειρίας για να ξεκινήσει την ανάσυρση σορών που έχουν παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια. Δεκάδες χιλιάδες σοροί εκτιμάται πως βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια των κατεστραμμένων κτιρίων, καθώς οι καθημερινές συρράξεις δυσκόλευαν την εκσκαφή και την ανάσυρση τους.

Παρά την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από αρκετές περιοχές, η πρόσβαση σε πολλά μέρη της πόλης της Γάζας εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και επιμένουν οι φόβοι ότι η εύθραυστη ηρεμία θα μπορούσε να είναι προσωρινή.