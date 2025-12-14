Χιλιάδες οδηγοί χωρίς δίπλωμα – Κρύβουν τις πινακίδες από τις κάμερες

Όσο οι ψηφιακοί έλεγχοι επεκτείνονται και η τεχνολογία μπαίνει πιο βαθιά στην καθημερινή επιτήρηση της κυκλοφορίας, ένα σημαντικό κομμάτι των οδηγών φαίνεται να επιλέγει τη… σύγκρουση με τον νόμο αντί τη συμμόρφωση.

Οι άνδρες της αστυνομίας εντοπίζουν καθημερινά οχήματα των οποίων είτε οι πινακίδες τους έχουν αφαιρεθεί εντελώς, είτε καλύπτονται με μηχανισμούς που αναδιπλώνονται ή αλλοιώνονται με ειδικά φίλτρα και υλικά που υποτίθεται ότι «τυφλώνουν» τις κάμερες (δείτε το video παρακάτω). Το φαινόμενο αφορά σε μεγάλο ποσοστό μοτοσικλέτες μεγάλου κυβισμού, οχήματα με υψηλές επιδόσεις και δυνατότητα ανάπτυξης μεγάλων ταχυτήτων. Τα σχετικά συστήματα πωλούνται αφειδώς στο διαδίκτυο, με περιγραφές που υπόσχονται αορατότητα από κάμερες και αυτόματους ελέγχους, όπως φαίνεται και στο βίντεο που παρουσιάζεται παρακάτω.

Πως γίνονται αόρατοι στις κάμερες της Τροχαίας Ο νέος ΚΟΚ έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρός με τα όρια ταχύτητας. Στο Διαδίκτυο κυκλοφορούν διάφορες πατέντες για να κάνουν τα αυτοκίνητα “αόρατα”. Μία από αυτές είναι οι μεμβράνες που μπαίνουν πάνω στις πινακίδες και “τυφλώνουν” τις κάμερες. Προσοχή, όποιος συλληφθεί έχοντας κάνει αυτή την παράνομη ενέργεια βρίσκεται αντιμέτωπος με πολύ υψηλές ποινές και πρόστιμα.

Η ουσία όμως δεν βρίσκεται μόνο στην τεχνολογία, αλλά στις συνέπειες που έρχονται. Αν οι κάμερες AI λειτουργήσουν πλήρως, με πραγματική εφαρμογή του νόμου και διασύνδεση με τις βάσεις δεδομένων, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οδηγών να βρεθεί αντιμέτωπο με αφαίρεση διπλώματος για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και επικίνδυνη οδήγηση παύουν να είναι περιστασιακά φαινόμενα και καταγράφονται με ακρίβεια, χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς «εκπτώσεις».

Αυτό οδηγεί σε μια δεύτερη, ακόμη πιο ανησυχητική εξέλιξη. Τελευταία αυξάνονται αισθητά οι περιπτώσεις οδηγών που κυκλοφορούν χωρίς δίπλωμα, επειδή αυτό τους έχει αφαιρεθεί είτε μέσω ψηφιακών καταγραφών είτε σε ελέγχους-σκούπα της Τροχαίας. Σύμφωνα με στελέχη της Τροχαίας αυτή την στιγμή χιλιάδες οδηγοί δε έχουν άδεια οδήγησης (προσωρινή αφαίρεση), αλλά κυκλοφορούν κανονικά στους δρόμους, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να αποφύγουν τους ελέγχους. Το περιστατικό με τον μοτοσικλετιστή στην Αττική Οδό, ανέδειξε με τον πιο ωμό τρόπο μια πραγματικότητα που υπάρχει.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας δεν μπορεί να μείνει στάσιμος. Η τεχνολογία αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού και η νομοθεσία οφείλει να προσαρμοστεί. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση μοτοσικλέτας χωρίς πινακίδα που εντοπίζεται σταθμευμένη στον δρόμο. Σήμερα, το πλαίσιο δεν είναι σαφές και αφήνει περιθώρια αδράνειας. Σε ένα πιο σύγχρονο μοντέλο ελέγχου, ένα τέτοιο όχημα θα έπρεπε να απομακρύνεται άμεσα με γερανό, ως δυνητικά επικίνδυνο και παράνομο, κάτι που όμως απαιτεί ρητή νομοθετική παρέμβαση.

Το ερώτημα που προκύπτει δεν είναι αν οι κάμερες AI θα εφαρμοστούν, αλλά αν το σύστημα είναι έτοιμο να διαχειριστεί τις συνέπειες. Η μαζική παραβατικότητα δεν αντιμετωπίζεται μόνο με περισσότερη τεχνολογία, αλλά με καθαρούς κανόνες, αυστηρή εφαρμογή και προσαρμογή του ΚΟΚ στη νέα πραγματικότητα. Διαφορετικά, ο δρόμος κινδυνεύει να μετατραπεί σε πεδίο σύγκρουσης ανάμεσα στην ψηφιακή επιτήρηση και την καθημερινή παρανομία, με θύμα τελικά την οδική ασφάλεια.