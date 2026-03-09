Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σήμερα Δευτέρα 9/3 σε κεντρική πλατεία της ιρανικής πρωτεύουσας για να εκφράσουν την υποστήριξή τους στον νέο ανώτατο ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον αγιατολάχ Μοζτάμπα Χαμενεΐ , σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP.

Το πλήθος συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ενγκελάμπ στην Τεχεράνη κρατώντας ιρανικές σημαίες και πορτρέτα του Μοζτάμπα Χαμενεΐ, γιου του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος κατείχε προηγουμένως τη θέση αυτή και σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Χιλιάδες Ιρανοί σε πλατεία της Τεχεράνης υπέρ του νέου ηγέτη της χώρας AP

Η εκλογή του Μοζτάμπα Χαμενεΐ για να διαδεχθεί τον πατέρα του στη θέση του ανώτατου ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας προκάλεσε “απελπισία” στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, δήλωσε εξάλλου σήμερα ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Αλί Λαριτζανί.

Χιλιάδες Ιρανοί σε πλατεία της Τεχεράνης υπέρ του νέου ηγέτη της χώρας AP

Ο διορισμός του από την Συνέλευση Ειδικών προκάλεσε “απελπισία στους εχθρούς και τους πολεμοχαρείς”, σημείωσε ο Λαριτζανί σε ανάρτησή του στο X.