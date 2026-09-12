Χιλή: Τουλάχιστον 16 νεκροί από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας

Πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στοίχισε τη ζωή σε 16 τροφίμους, ανακοίνωσε σήμερα ο δήμος του Πιτρουφκέν, στην περιφέρεια της Αραουκανίας, περίπου 700 χλμ. νοτίως του Σαντιάγο.

«Εκφράζουμε την οδύνη μας για τους θανάτους 16 ηλικιωμένων ανθρώπων σε αυτήν την καταστροφή», ανέφερε ο δήμος στην ανακοίνωσή του.

Η πυρκαγιά, τα αίτια της οποίας δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής, ξεκίνησε το βράδυ της Παρασκευής (11/9) και οι πυροσβέστες κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο το πρωί του Σαββάτου, τοπική ώρα.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP