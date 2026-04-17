Χεζμπολάχ: Με το δάχτυλο στην σκανδάλη αν το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία

H Χεζμπολάχ λέει ότι είναι με το δάχτυλο στην σκανδάλη στην περίπττωση που το Ισραήλ παραβιάσει την εκεχειρία 10 ημερών που τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της χτεσινής νύχτας.

Σε ανακοίνωσή της, η φιλοϊρανική παραστρατιωτική οργάνωση δήλωσε ότι στον πόλεμο των 45 ημερών πραγματοποίησε «2.184 στρατιωτικές επιχειρήσεις» κατά του Ισραήλ και του ισραηλινού στρατού σε λιβανικό έδαφος.

«Οι μαχητές θα κρατούν το δάχτυλο στη σκανδάλη διότι φοβούνται την προδοσία του εχθρού», ανέφερε η ανακοίνωση.

Πηγή: Γαλλικό Πρακτορείο