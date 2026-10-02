Χέρτσογκ: Ο Τραμπ είναι ο Νο. 1 φίλος του Ισραήλ

Οπρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τον «υπ’ αριθμόν 1 φίλο» του Ισραήλ, υποβαθμίζοντας τις εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

«Πρώτα απ’ όλα, έχουμε πολλούς φίλους. Πιστεύω ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο Νο 1 φίλος», δήλωσε την Πέμπτη ο Χέρτσογκ στον Γιαν Φίλιπ Μπουργκάρντ του Axel Springer Global Reporters Network.

Πρόσθεσε ότι «διατηρούμε εξαιρετική φιλία με την κυβέρνηση και με τον ίδιο».

Παραδέχτηκε πάντως ότι στενές σχέσεις δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν και διαφωνίες: «Μπορούμε να έχουμε διαφωνίες με πολλούς φίλους μας, αυτό εξάλλου είναι δημοκρατία».

Οι δηλώσεις του Χέρτσογκ συνάδουν με την προσπάθεια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου να τονίσει τους στενούς δεσμούς του με τον Τραμπ, παρά τις διαφωνίες σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ο Νετανιάχου δήλωσε την περασμένη εβδομάδα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ότι το Ισραήλ «δεν έχει καλύτερο εταίρο από τον Πρόεδρο Τραμπ».

Ωστόσο, αυτές οι δημόσιες εκδηλώσεις φιλίας συνοδεύτηκαν από ενδείξεις τριβών. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος κατ’ιδίαν αντιτάχθηκε στον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε προ ημερών ότι η Ουάσιγκτον δεν μπορεί να επιτρέψει η εξωτερική της πολιτική να είναι «υποταγμένη στο κράτος του Ισραήλ».

Αλλά και ο Τραμπ είχε χαρακτηρίσει τον Νετανιάχου «τρελό» κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας μήνες νωρίτερα, υπενθυμίζει το Politico.

Εν τω μεταξύ, η κυβέρνηση Τραμπ φάνηκε ασυνήθιστα συγκρατημένη όσον αφορά την ανακοίνωση της Βρετανίας για την επιβολή κυρώσεων στους ισραηλινούς οικισμούς, κυρώσεις που ο Χέρτσογκ επέκρινε έντονα.