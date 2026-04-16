Χειρουργός Γ. Μυλωνάκη: Έχουμε ένα καλό χαρτί μετά τον επιτυχημένο εμβολισμό του ανευρύσματος

Ο νευροακτινολόγος Ευτύχιος Αρχοντάκης, ο οποίος πραγματοποίησε τον επιτυχημένο εμβολισμό ανευρύσματος στον εγκέφαλο του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργου Μυλωνάκη, μετά το λιποθυμικό επεισόδιο που παρουσίασε το πρωί της Τετάρτης, μίλησε για την επέμβαση και την πορεία της υγείας του.

Όπως ανέφερε το πρωί της Πέμπτης στην ΕΡΤ, βασικός στόχος του χειρουργείου ήταν «να αποκλείσουμε το ανεύρυσμα από την κυκλοφορία του αίματος» και, σε δεύτερο επίπεδο, «να ξεπεράσει ο ασθενής την υπάρχουσα αιμορραγία».

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι είναι «πολύ νωρίς να μιλάμε» για την εξέλιξη της κατάστασης, εξηγώντας πως οι πιθανές επιπλοκές σε υπαραχνοειδή αιμορραγία εμφανίζονται συνήθως στην 6η–7η ημέρα και σχετίζονται με την αντίδραση των αρτηριών στο αίμα που έχει διαχυθεί στον εγκέφαλο.

Παράλληλα, σημείωσε ότι καθοριστικό ρόλο έπαιξε η άμεση διακομιδή του ασθενούς, επισημαίνοντας πως, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αντιμετώπιση ενός ανευρύσματος μέσα στο πρώτο 48ωρο θεωρείται κρίσιμη.

Επανέλαβε, ωστόσο, ότι «θα περίμενα να περάσουν δύο εβδομάδες για να μιλήσω», τονίζοντας ότι η αιμορραγία είναι μια εξελισσόμενη κατάσταση που απαιτεί καθημερινή παρακολούθηση και ότι ιδιαίτερη σημασία έχει η αντίδραση του εγκεφάλου στο αίμα που έχει διαρρεύσει από τις αρτηρίες.

Ο κ. Αρχοντάκης διευκρίνισε ότι η επέμβαση διήρκεσε περίπου 30–45 λεπτά και σημείωσε πως «πήγε καλά», με το ανεύρυσμα να έχει αποκλειστεί, γεγονός που, όπως είπε, αποτελεί θετική εξέλιξη και βοηθά στην αντιμετώπιση πιθανών επιπλοκών.

Αναφερόμενος στην κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη κατά την άφιξή του στον «Ευαγγελισμό», περιέγραψε ότι παρουσίαζε νευρολογική εικόνα συμβατή με ισχαιμικό ή εγκεφαλικό επεισόδιο, προσθέτοντας ότι «είναι πολύ καλύτερο να παραμένει κάποιος διασωληνωμένος ως προστασία του εγκεφάλου του».