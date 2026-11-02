Χειρόφρενο αύριο στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν οι εργαζόμενοι στα αστικά και υπεραστικά ΚΤΕΛ αύριο, Τρίτη 3 Νοέμβρη 2026, διεκδικώντας υπογραφή νέας κλαδικής συλλογικής σύμβασης (ΣΣΕ), αυξήσεις στους μισθούς, διασφάλιση και επιπλέον στελέχωση των θέσεων εργασίας με μόνιμο υπαλληλικό προσωπικό.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Συνδικάτων Μεταφορών Ελλάδας (ΟΣΜΕ), στην «ομπρέλα» της οποίας συσπειρώνονται οι εργαζόμενοι όλων των ειδικοτήτων στα ΚΤΕΛ, η υπογραφή νέας ΣΣΕ θα πρέπει να ρυθμίζει δίκαια τους όρους αμοιβής και εργασίας για όλο το προσωπικό των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ της χώρας καθώς οι αποδοχές των εργαζομένων παραμένουν «παγωμένες» εδώ και 17 χρόνια, ενώ με την άμεση, όπως τονίζουν, πρόσληψη προσωπικού θα σταματήσει η υποβάθμιση του επαγγέλματός τους.

Η ημέρα της κινητοποίησης συμπίπτει με την εκδίκαση της προσφυγής της Ομοσπονδίας στο Εφετείο Αθηνών, με την οποία η ΟΣΜΕ ζητά την ακύρωση της υπ’ αριθμ. 8/2026 Διαιτητικής Απόφασης της Πενταμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ).

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ «λυμαίνονται υπό διαχρονική κυβερνητική κάλυψη, το δημόσιο έργο της συγκοινωνίας της χώρας μη σεβόμενες το μόχθο των χιλιάδων εργαζομένων και δεν είναι διατεθειμένες να παραχωρήσουν ούτε ελάχιστο μέρος της πίτας την οποία απολαμβάνουν επί σχεδόν ογδόντα (80) χρόνια», σημειώνουν σε σχετική ανακοίνωση.

Όπως αναφέρεται από την ΟΣΜΕ, «η Πενταμελής Επιτροπή Διαιτησίας ακύρωσε την πρωτοβάθμια απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής Διαιτησίας του Μαΐου του 2026, η οποία προέβλεπε στοιχειώδεις αυξήσεις και απέρριψε την προσφυγή μας ως δήθεν «απαράδεκτη», αφήνοντας εκατοντάδες εργαζόμενους χωρίς καμία ουσιαστική μισθολογική και θεσμική κάλυψη», αναφέρουν μεταξύ άλλων οι εργαζόμενοι και καλούν μαζικά τους συναδέλφους τους στην πανελλαδική απεργιακή τους κινητοποίηση.