Χέγκσεθ: Θέλουμε συμφωνία με Ιράν, αλλά θα διαπραγματευτούμε και με βόμβες – Απειλές Τραμπ προς ΝΑΤΟ

Νέες απειλές για «εβδομάδες ακόμη συγκρούσεων» στο Ιράν εξαπέλυσε το Ισραήλ, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μαίνεται για περισσότερο από ένα μήνα, με την αβεβαιότητα γύρω από τις συνομιλίες για τον τερματισμό του ολοένα και να εντείνεται.

Δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει σε συνεργάτες του πως είναι διατεθειμένος να σταματήσει τη σύρραξη, ακόμη κι αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά.

Υπενθυμίζεται πως χθες ο ίδιος προειδοποίησε εκ νέου το Ιράν πως θα ανατινάξει όλες τις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής ενέργειας, αν δεν υπάρξει συμφωνία.

Είχε προηγήθηκε η απάντηση της Τεχεράνης, ότι απορρίπτει το σχέδιο 15 σημείων των ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για παράλογες απαιτήσεις.

Την ίδια ώρα, η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να φλέγεται, με εκατέρωθεν πυραυλικές επιθέσεις.

Το Ιράν εκτόξευσε βόμβες διασποράς στο κεντρικό Ισραήλ, ενώ οι ΗΠΑ χτύπησαν αποθήκη πυρομαχικών στο Ισφαχάν με bunker baster 900 κιλών.

Στο πλαίσιο αυτό, οι τιμές του πετρελαίου κινούνται και σήμερα ανοδικά, κοντά στη ζώνη των 110 δολαρίων το βαρέλι.