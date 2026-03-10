Χέγκσεθ: Η Ρωσία «δεν πρέπει να εμπλακεί» στον πόλεμο του Ιράν

Η Ρωσία δεν πρέπει να εμπλακεί στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ σήμερα Τρίτη 10/3, μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν.

«Δεν ήμουν υπέρ, αλλά όσοι συμμετείχαν είπαν ότι ήταν μια ισχυρή έκκληση, που επιβεβαιώνει, ελπίζω, την ευκαιρία για κάποια ειρήνη στη Ρωσία και την Ουκρανία, καθώς και την μη εμπλοκή των χωρών σε αυτή τη σύγκρουση», δήλωσε ο Χέγκσεθ στους δημοσιογράφους την Τρίτη κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου του Πενταγώνου.

Την περασμένη εβδομάδα, πολλά δημοσιεύματα που επικαλούνταν Αμερικανούς αξιωματούχους ανέφεραν ότι το Κρεμλίνο δίνει στο Ιράν πληροφορίες σχετικά με αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και θέσεις, τις οποίες πιστεύεται ότι η Τεχεράνη χρησιμοποίησε για να επιτεθεί σε αμερικανικά αμυντικά συστήματα στη Μέση Ανατολή.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Νότια Φλόριντα τη Δευτέρα 9/3 ότι ενώ ο Πούτιν του είπε πως «θέλει να βοηθήσει» στον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, εκείνος του απάντησε: «Μπορείς να βοηθήσεις περισσότερο τερματίζοντας τον πόλεμο στην Ουκρανία».

Ο πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι «ο Ρώσος ομόλογός του εντυπωσιάστηκε από την επίδειξη αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος που εκτυλίσσεται στο Ιράν», ανέφερε το nypost.com.

«Συζητήσαμε για αυτό με τον Πρόεδρο Πούτιν. Εντυπωσιάστηκε πολύ με αυτά που είδε», αφηγήθηκε ο Τραμπ τη συζήτησή του με τον Ρώσο ηγέτη σχετικά με την επιχείρηση Epic Fury. «Ξέρετε, το Ιράν [είχε] έναν αρκετά ισχυρό στρατό».

Αλληλεγγύη Πούτιν σε Ιράν

Δημόσια εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς το Ιράν ο Πούτιν και πρόσφατα συνεχάρη τον νεοδιορισθέντα ανώτατο ηγέτη του καθεστώτος, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, για τον διορισμό του, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ χαρακτήρισε τον γιο του εκλιπόντος Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ως «lightweight».

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν υποδείξει ότι ο απόγονος του Χαμενεΐ ενδέχεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά σε αμερικανικές και ισραηλινές επιδρομές στο Ιράν, οι οποίες σκότωσαν επίσης τον πατέρα, τη μητέρα και τη σύζυγό του. Ο Χέγκσεθ αρνήθηκε να σχολιάσει αυτές τις αναφορές.

Το Ιράν και η Ρωσία είναι από καιρό στενοί σύμμαχοι, με την Τεχεράνη να προμηθεύει τη Μόσχα με μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, τα οποία έχουν προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στους Ουκρανούς πολίτες από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στη χώρα τον Φεβρουάριο του 2022.

Ωστόσο, η Ρωσία αποφεύγει να λάβει οποιαδήποτε άμεσα και δημόσια μέτρα κατά των ΗΠΑ σχετικά με την εκστρατεία στο Ιράν.