Χέγκσεθ: Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με την «εισβολή» επικίνδυνων ιδεολογιών – Βάρκες φτάνουν σε Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Βουλγαρία

Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ προειδοποίησε σήμερα ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει αυτό που αποκαλεί μία εισβολή από ιδεολογίες που φτάνουν μέσω θαλάσσης, συνδέοντας την (παράνομη) μετανάστευση με την κληρονομιά της απόβασης που έγινε την ημέρα της D-Day στη Νορμανδία, σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του.

Τα σχόλια του Χέγκσεθ αντανακλούν την κριτική που γίνεται συχνά από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την Ευρώπη, μία περιοχή για την οποία, η Ουάσινγκτον υποστηρίζει ότι στερείται αποτελεσματικής άμυνας, είναι ανίκανη ν’ αντιμετωπίσει τη μετανάστευση, ασκώντας περιττή γραφειοκρατία και «λογοκρισία» κατά της ακροδεξιάς, ενώ οι εθνικιστές φωνές παραμένουν εκτός της εξουσίας.

«Δυστυχώς, σήμερα, διαφορετικές ευρωπαϊκές παραλίες δέχονται “έφοδο” από διαφορετικές, επικίνδυνες ιδεολογίες. Στις παραλίες της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας και της Βουλγαρίας φτάνουν βάρκες και άνδρες», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε ομιλία του στο Αμερικανικό Στρατιωτικό Κοιμητήριο της Νορμανδίας, στο Κολβίλ-σιρ-Μερ.

«Πότε θα κάνουν κάτι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες γι’ αυτή την εισβολή ή μήπως είναι πλέον πολύ αργά; Εγώ προσεύχομαι να μην είναι, και πιστεύω ότι δεν είναι», πρόσθεσε.

Ο Χέγκσεθ μιλούσε κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων για την 82η επέτειο της Απόβασης στη Νορμανδία, όταν οι αμερικανικές και συμμαχικές δυνάμεις διέσχισαν τη Μάγχη για να ξεκινήσουν την απελευθέρωση της Δυτικής Ευρώπης από τη ναζιστική κατοχή.

Αμερικανοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο Τραμπ – καθώς και ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς ακόμη και την Παρασκευή – έχουν επανειλημμένα επικρίνει τις ευρωπαϊκές χώρες για την αποτυχία τους να ελέγξουν τη μετανάστευση.

Έγγραφο της Εθνικής Στρατηγικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, που δημοσιεύθηκε πέρυσι, προειδοποιούσε ότι η Ευρώπη αντιμετωπίζει τον κίνδυνο «πολιτισμικής εξαφάνισης» και ότι πρέπει να αλλάξει πορεία εάν θέλει να παραμείνει αξιόπιστος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το συγκεκριμένο έγγραφο – όπως και άλλες δηλώσεις ανώτερων αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ – έχει ανατρέψει μεταπολεμικές παραδοχές σχετικά με τη στενή σχέση της Ευρώπης με τον ισχυρότερο σύμμαχό της και έχει εντείνει σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες την αίσθηση της ανάγκης για απεξάρτηση από τις ΗΠΑ σε τομείς όπως η τεχνολογία και η άμυνα.