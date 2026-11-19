«Για την Ελλάδα, η διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί προτεραιότητα», τόνισε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, κ. Τάσος Χατζηβασιλείου, κατά την προσέλευσή του στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της Ε.Ε. στις Βρυξέλλες.

Ο κ. Χατζηβασιλείου αναφέρθηκε στη συντονιστική συνάντηση για τη διεύρυνση, κατά την οποία αξιολογήθηκε η πορεία των υποψήφιων προς ένταξη χωρών, καθώς και στην 31η Διακυβερνητική Διάσκεψη Προσχώρησης Ε.Ε.– Μαυροβουνίου, στην οποία συμμετείχε στο πλαίσιο του διήμερου ταξιδιού εργασίας του στις Βρυξέλλες.

Παράλληλα, υπενθύμισε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, φιλοξενεί την προσεχή Δευτέρα στην Αθήνα τη συνάντηση της Ομάδας των Φίλων των Δυτικών Βαλκανίων, με στόχο να δοθεί νέα ώθηση στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής.

Αναφερόμενος στην ατζέντα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, ο Υφυπουργός Εξωτερικών στάθηκε ιδιαίτερα στον νομοθετικό προγραμματισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2027. Όπως επεσήμανε, η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. τον Ιούλιο του 2027 και θα έχει την ευθύνη να διαχειριστεί και να προωθήσει σημαντικό αριθμό ευρωπαϊκών νομοθετικών φακέλων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στη διαπραγμάτευση για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2028-2034. Την Τέταρτη το βράδυ, ο κ. Χατζηβασιλείου συμμετείχε στη συνάντηση της ομάδας των «Φίλων της Συνοχής», που φιλοξενήθηκε από τον Ούγγρο ομόλογό του, με αντικείμενο την πορεία των διαπραγματεύσεων και την προετοιμασία ενόψει του επόμενου έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.

Παράλληλα, είχε συναντήσεις με Έλληνες εργαζομένους σε Γραφεία Επιτρόπων, προς συντονισμό και οργάνωση ενόψει της Ελληνικής Προεδρίας. Ακόμη, καλωσόρισε τους νεοαφιχθέντες υπαλλήλους της Δημόσιας Διοίκησης που ενισχύουν τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία για το απαιτητικό έργο της προετοιμασίας και διεξαγωγής της Προεδρίας. Επιπλέον, ο Υφυπουργός Εξωτερικών παρέστη σε δεξίωση της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας προς τιμήν των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης στις Βρυξέλλες.