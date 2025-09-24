Χατζηδάκης: Το Ελληνικό προχωρεί και από το 2026 θα αρχίσουν να παραδίδονται τμήματα του έργου

Τα εργοτάξια του Ελληνικού επισκέφτηκε σήμερα ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος έχει την ευθύνη του συντονισμού για την ταχύτερη προώθηση του έργου από την πλευρά της κυβέρνησης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με τον διευθύνοντα σύμβουλο της LAMDA Development, Οδυσσέα Αθανασίου, στελέχη της εταιρείας, καθώς και τον γενικό γραμματέα Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Αθανάσιο Τσιούρα, στην οποία συζητήθηκε η πρόοδος του έργου, το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή του, καθώς και το αποτύπωμα της επένδυσης στην απασχόληση, στην εθνική οικονομία και την τοπική κοινωνία.

Στη συνέχεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ξεναγήθηκε στα εργοτάξια. Μεταξύ άλλων, επισκέφτηκε το τμήμα του Πάρκου με τα δύο γήπεδα στίβου και ρίψεων, τα οποία είναι έτοιμα προς παράδοση στην Περιφέρεια Αττικής. Επισκέφτηκε ακόμα το έργο της υπογειοποίησης της Λεωφόρου Ποσειδώνος, που έχει ολοκληρωθεί κατά 80%. Ενώ, τέλος, ξεναγήθηκε στον υπό ανέγερση Riviera Tower, ο οποίος έχει ήδη φτάσει στον 30ο από τους 50 ορόφους.

Μετά το τέλος της επίσκεψής του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κ. Χατζηδάκης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Το Ελληνικό είναι ένα έργο που έχει περάσει από 40 κύματα. Αλλά έχει ξεκινήσει πλέον, με την υπέρβαση μιας σειράς προβλημάτων, να γίνεται πραγματικότητα. Από του χρόνου, τμήματα του έργου θα παραδίδονται προς χρήση. Το 2027 ακόμα περισσότερο. Έχοντας την ευθύνη του συντονισμού για την ταχύτερη προώθηση του έργου από την πλευρά της κυβέρνησης, μπορώ να διαβεβαιώσω πως όλα τα συναρμόδια υπουργεία και οι φορείς θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προχωρήσουμε με ακόμα μεγαλύτερες ταχύτητες. Λαμβάνοντας υπόψη φυσικά τις παρατηρήσεις από την τοπική κοινωνία, τους δήμους και κάθε ενδιαφερόμενο. Είμαι βέβαιος ότι όταν το έργο ολοκληρωθεί όλοι οι Έλληνες θα είμαστε περήφανοι. Διότι στη θέση ενός πρώην αεροδρομίου θα έχει γίνει μια καινούργια, σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη, όπου τα 2/3 της έκτασης θα είναι πράσινο και κοινόχρηστοι χώροι».

Από την πλευρά του, ο Οδυσσέας Αθανασίου, CEO της LAMDA Development δήλωσε: «Είχαμε τη χαρά σήμερα να υποδεχτούμε και να ξεναγήσουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, κύριο Χατζηδάκη, στο έργο του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ. Τα έργα σημειώνουν εντυπωσιακή πρόοδο και στα 40 εργοτάξια που λειτουργούν μέσα στην έκταση με περισσότερους από 3.000 εργαζόμενους. O αντιπρόεδρος είχε την ευκαιρία να δει την ιδιαίτερα σημαντική πρόοδο στα έργα που προορίζονται για το ευρύ κοινό, όπως τα γήπεδα στίβου και ρίψεων που είναι ήδη έτοιμα να δεχτούν τους αθλητές της εθνικής ομάδας στίβου τις επόμενες μέρες, αφού τα παραλάβει η Περιφέρεια Αττικής. Μέχρι την άνοιξη του επόμενου χρόνου, δηλαδή σε λιγότερο από 9 μήνες, θα έχουμε έτοιμες και ανοιχτές για όλο τον κόσμο και τις υπόλοιπες αθλητικές εγκαταστάσεις, δηλαδή 4 γήπεδα ποδοσφαίρου, 2 γήπεδα τένις, 2 γήπεδα μπάσκετ και πολύ σύντομα τον υγρό στίβο».