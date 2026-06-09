Χατζηδάκης: Τεχνητή νοημοσύνη, έρευνα και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων τα εργαλεία για βελτίωση της παραγωγικότητας

Τρεις προτεραιότητες για τη βελτίωση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες, Δευτέρα, σε συζήτηση με θέμα: «Επενδύσεις και Ανάπτυξη στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον: Ο ρόλος του τουρισμού και η συμβολή της Κρήτης στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας», που διοργάνωσε η Eurobank στο Ηράκλειο της Κρήτης.

«Να προσέξουμε πρώτα απ’ όλα την τεχνητή νοημοσύνη», είπε. «Είναι βασικό εργαλείο για την επιτάχυνση της οικονομικής ανάπτυξης και είναι στενά συνδεδεμένη με το πόσο γρήγορα θα φύγουμε μπροστά. Ένας δεύτερος παράγοντας είναι η έρευνα και τεχνολογία.

Η Κρήτη είναι το ιδανικό μέρος για την ανάπτυξη της έρευνας και τεχνολογίας, σε συνδυασμό με τις επιχειρήσεις. Έχει τρία πανεπιστήμια, τα οποία μπορούν να δημιουργούν εταιρείες τεχνοβλαστούς μόνα τους ή σε συνεργασία με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Στην Κρήτη πρωτοπορήσαμε με τις εταιρείες λαϊκής βάσης στη ναυτιλία, στον τουρισμό, στα θερμοκήπια.

Ο τομέας έρευνας και τεχνολογίας είναι μπροστά μας και είναι μεγάλη ευκαιρία, την οποία πρέπει να αδράξουμε. Και μια τρίτη παράμετρος είναι οι συγχωνεύσεις των επιχειρήσεων. Δεν μπορούμε να τις επιβάλουμε. Έχουμε δώσει δύο φορές κίνητρα για συγχωνεύσεις, δεν έχουν λειτουργήσει πολύ. Αλλά όντας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και των νέων τεχνολογιών πρέπει να καταλάβουμε ότι αν θέλουμε να πετύχουμε το στοίχημα της παραγωγικότητας πρέπει να δούμε και το θέμα της εθελοντικής συγχώνευσης επιχειρήσεων».

Σε ερώτηση για τα κονδύλια της επόμενης προγραμματικής περιόδου, ο Κωστής Χατζηδάκης χαρακτήρισε μύθο την άποψη ότι θα υπάρξει δημοσιονομικός γκρεμός. «Η Ελλάδα», τόνισε, «κατά την παρούσα προγραμματική περίοδο συμπεριλαμβανομένου του Ταμείου Ανάκαμψης έχει 57,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα έχει 49,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Ούτως ή άλλως δεν είμαστε μακριά και βεβαίως θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις. Και στα χρήματα αυτά δεν υπολογίζονται τα κονδύλια του νέου Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, το οποίο θα είναι επικεντρωμένο στην έρευνα, την τεχνολογία και τη σύνδεσή τους με τις επιχειρήσεις.

Εκεί προβλέπονται 430 δισεκατομμύρια ευρώ. Η Ελλάδα με πληθυσμιακά κριτήρια θα μπορούσε να πάρει επιπλέον 8 με 10 δισεκατομμύρια. Άρα ξαναφτάνουμε στο επίπεδο που ήμασταν μέχρι τώρα, με τη διαφορά ότι σε αυτό το Ταμείο δεν υπάρχουν εθνικές ποσοστώσεις. Γι’ αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα, κυβέρνηση, κοινωνικοί εταίροι, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα να κινούμαστε. Θα ήταν τραγικό να μπορούμε να πάρουμε 10 δισεκατομμύρια και να μην πάμε προς αυτή την κατεύθυνση, μένοντας στη λογική της δεκαετίας του ’80, του ’90, του 2000».

Αναφερόμενος στα θέματα της Κρήτης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημείωσε ότι στο νησί γίνονται τα μεγαλύτερα έργα των τελευταίων δεκαετιών. «Είμαι περήφανος που συνδέομαι με ένα από αυτά, την υποθαλάσσια ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική. Έργο που έχει και οικονομικό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ήταν πάγιο αίτημα όλο των Κρητικών.

Είναι προφανώς ο Βόρειος Οδικός Άξονας της Κρήτης και είναι και το αεροδρόμιο στο Καστέλι. Το οποίο όταν τελειώσει το 2028 θα είναι το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο της Ευρώπης. Υπάρχουν κι άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Εγώ θα διάλεγα γενικότερα την προστασία του περιβάλλοντος διότι το περιβάλλον είναι ο πλούτος της Κρήτης» σημείωσε.

Σε σχέση με το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, επεσήμανε ότι έχει γίνει πολύ εκτεταμένη διαβούλευση και υπήρξε κριτική εκατέρωθεν, και από τους ξενοδόχους και από τις περιβαλλοντικές οργανώσεις. «Εμείς ως κυβέρνηση προφανώς είμαστε υπέρ της επιχειρηματικότητας. Το ζήτημα είναι πώς η ανάπτυξη που φέρνει η επιχειρηματικότητα θα είναι βιώσιμη. Δεν είναι δυνατόν να προχωρούμε με μια βαλκανική ή μεσανατολική αντίληψη, κοντόφθαλμη τελικά, η οποία απαξιώνει τις περιουσίες και παρεμποδίζει την ανάπτυξη» ανέφερε.

Τέλος, σε ερώτηση για τις πολιτικές εξελίξεις και τη δημιουργία νέων κομμάτων υπογράμμισε: «Έχουμε δημοκρατία, ο καθένας παρουσιάζει την πρότασή του και κρίνεται από τους πολίτες. Το ένα κόμμα είναι στηριγμένο στη διαμαρτυρία και την οργή. Χαρακτηριστικά που όταν θα έρθουμε στο διά ταύτα δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα της διακυβέρνησης του τόπου. Το άλλο, είναι αναπαλαίωση ενός ήδη υφιστάμενου το οποίο αποφάσισε και επισήμως να κηρύξει το τέλος της λειτουργίας του.

Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε σεμνά, με αυτοκριτική όπου χρειάζεται, κρατώντας τα σωστά, διορθώνοντας τα λάθη, με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα που είναι η λέξη – κλειδί. Για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Αυτό γίνεται ακόμα περισσότερο επιτακτικό όταν βλέπει κανείς πόσο αλλάζει ο κόσμος. Την αστάθεια, την παγκοσμιοποίηση, τις νέες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη, τα μεταναστευτικά ρεύματα. Μια σειρά από πολύ μεγάλες προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται με καφενειακές λογικές, οργή, κατάρες και ύβρεις, ούτε με δημαγωγία και υπερβολές».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ