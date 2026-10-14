Χατζηδάκης: Τα μέτρα στήριξης θα συνεχιστούν όσο υπάρχει πρόβλημα στην αγορά ενέργειας

«Η κυβέρνηση εξαντλεί τα περιθώρια στήριξης των καταναλωτών, χωρίς ρίσκο να έχει η χώρα επιπτώσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις διεθνείς αγορές», σημείωσε ο Κ. Χατζηδάκης .

«Ιδιαίτερα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, με αναταράξεις στην αγορά ομολόγων της Ευρώπης και ιδιαίτερα της Γαλλίας. Η στήριξη θα συνεχιστεί για όσο καιρό θα υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε κρατήσει χρήματα στην άκρη γιατί ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας έναν βαρύ ενεργειακά χειμώνα», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σε συνέντευξη σήμερα στην ΕΡΤ και επανέλαβε ότι – όπως θα ανακοινωθεί από τα συναρμόδια υπουργεία αργότερα σήμερα – τα μέτρα θα περιλαμβάνουν:

-Συνέχιση της παρέμβασης στην αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, με διαφορετική μέθοδο.

-Συνέχιση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης, χωρίς αλλαγές.

-Τριπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης, με αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τους ευάλωτους κατά 30 %, επιδότηση στην αντλία από το κράτος και από την πλευρά των διυλιστηρίων σύμφωνα με την εμπορική τους πολιτική.

«Το αποτέλεσμα», όπως επισήμανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, «θα είναι η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης να είναι πολύ κάτω από το 1,75 ευρώ που είχε δεσμευτεί ο πρωθυπουργός, δηλαδή την τιμή στην οποία έκλεισε το πετρέλαιο την περασμένη άνοιξη».

Σε σχέση με τη διαπραγμάτευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για μεγαλύτερη ευελιξία στην παροχή στήριξης τους καταναλωτές, ο Κωστής Χατζηδάκης εκτίμησε ότι αν οι εξελίξεις γίνουν πολύ αρνητικές και η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποια στιγμή θα υιοθετήσει διαφορετικές πολιτικές προκειμένου οι παρεμβάσεις μην παραβιάζουν τους δημοσιονομικούς κανόνες. «Κάτι παρόμοιο, αλλά μικρότερης έκτασης, με τις παρεμβάσεις που έγιναν την περίοδο του κορονοϊού με τη ρήτρα διαφυγής».

Ενώ για τις προτάσεις φορολόγησης των υπερκερδών των διυλιστηρίων, επανέλαβε ότι παραβιάζουν ανοιχτές θύρες καθώς η κυβέρνηση ήδη δύο φορές κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης επέβαλε έκτακτο φόρο στα κέρδη των διυλιστηρίων και άλλη μία φορά στα κέρδη των εταιρειών ηλεκτρικής ενέργειας. «Το καλοκαίρι, όταν οι Βρυξέλλες και κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης έκαναν διακοπές, τα διυλιστήρια είχαν ήδη ξεκινήσει να συμβάλλουν με επιδοτήσεις στη βενζίνη και το ντίζελ. Για τον καταναλωτή αυτό που έχει σημασία είναι το αποτέλεσμα και όχι αν τα χρήματα που έρχονται από φόρους ή από επιδοτήσεις», είπε.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πρόγραμμα ανάπλασης του Ελαιώνα ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε: «Είναι ένα διυπουργικό project το οποίο συντονίζω ως Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο Ελαιώνας αυτή τη στιγμή είναι μια μαύρη τρύπα στην Αττική με έκταση αντίστοιχη του Ελληνικού. Η πρώτη παρέμβαση αναβάθμισης σχετίζεται με το γήπεδο του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό και την διπλή ανάπλαση που προχωρά. Ένα ακόμη ζήτημα είναι η μεταφορά του σταθμού των ΚΤΕΛ για το οποίο διεξάγονται συζητήσεις προκειμένου να μεταφερθεί κοντά σε έναν σταθμό μετρό στην περιοχή. Και υπάρχουν επίσης οι μεταφορικές εταιρείες που προξενούν μια σειρά από προβλήματα. Συζητούμε με τους συναρμόδιους φορείς τη μεταφορά τους σε ένα χώρο στο Θριάσιο. Και έχουμε παραγγείλει ένα διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ώστε να δούμε πώς μπορεί να αναδιαταχθεί ο χώρος και να έχουμε συνολική αναβάθμιση της περιοχής».

Αναφερόμενος τέλος στην αντικατάσταση της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα κας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο Κωστής Χατζηδάκης τόνισε: «Το επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών είναι πολύ υψηλό και η πρόοδος που υπήρξε τόσο τα προηγούμενα χρόνια όσο και το τελευταίο έτος θα συνεχιστεί. Τόσο εμείς όσο και οι ΗΠΑ έχουμε κάθε λόγο να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι μόνο ο κάθετος διάδρομος και οι έρευνες υδρογονανθράκων. Είναι και άλλες συμφωνίες όπως η συμφωνία της ΔΕΗ με την Amazon για την κατασκευή data center στην Κοζάνη».