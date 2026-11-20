Στις προβλέψεις του νέου κρατικού προϋπολογισμού, στη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών και στις δυνατότητες περαιτέρω στήριξης των πολιτών επικεντρώθηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά τη συνέντευξή του στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να κινείται σε αναπτυξιακή τροχιά, επισημαίνοντας ότι η αύξηση των δημοσίων εσόδων από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής δημιουργεί πρόσθετες δυνατότητες άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να επιβαρύνει τα νοικοκυριά, ενώ αναφέρθηκε στις συντάξεις, στην αγοραστική δύναμη των μισθών, στη διαχείριση των κόκκινων δανείων, στις πληρωμές των αγροτών και στις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Φοροδιαφυγή: Επιπλέον έσοδα 9,1 δισ. ευρώ έως το 2027

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, τις οποίες συνέδεσε με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων του κρατικού προϋπολογισμού.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, έχουν υλοποιηθεί 11 διαφορετικές παρεμβάσεις, μεταξύ των οποίων η διασύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές περίπου 490.000 επιχειρήσεων.

Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένες δράσεις αναμένεται να αποφέρουν πρόσθετα δημόσια έσοδα ύψους 9,1 δισ. ευρώ την τετραετία 2024-2027.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το κενό ΦΠΑ έχει περιοριστεί από το 24% στο 9,5%, με την Ελλάδα να βρίσκεται πλέον ελαφρώς κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Βρίσκουμε με υγιή τρόπο παραπάνω έσοδα, τα οποία τα δίνουμε, με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, στην κοινωνική πολιτική», υπογράμμισε.

Προϋπολογισμός: Ανεργία, εισοδήματα και δημόσιο χρέος

Αναφερόμενος στις οικονομικές προβλέψεις, ο κ. Χατζηδάκης επισήμανε ότι η ανεργία έχει υποχωρήσει από το 18% στην περιοχή του 7,6%-7,7%, ενώ προβλέπεται περαιτέρω αποκλιμάκωσή της.

Επικαλέστηκε επίσης στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τα οποία το ελληνικό εισόδημα έχει αυξηθεί από το 64% στο σχεδόν 78% του ευρωπαϊκού μέσου όρου μέσα σε μία εξαετία.

«Δεν είμαστε στον μέσο όρο, αλλά πάντως σε σχέση με εκεί που ήμασταν, είμαστε παραπάνω», σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ενίσχυση των τραπεζικών καταθέσεων, στην αύξηση των τουριστικών εσόδων και στη μείωση του δημόσιου χρέους, εκτιμώντας ότι η Ιταλία θα ξεπεράσει την Ελλάδα ως προς το υψηλότερο ποσοστό χρέους επί του ΑΕΠ στην ΕΕ.

Για την ακρίβεια: «Τα μέτρα δεν ήταν μαγική γομολάστιχα»

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης παραδέχθηκε ότι η αύξηση του κόστους ζωής εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, αποδίδοντας μέρος των ανατιμήσεων στις διεθνείς οικονομικές και γεωπολιτικές εξελίξεις.

Αναφέρθηκε στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην ενεργειακή κρίση και στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, υποστηρίζοντας ότι οι πληθωριστικές πιέσεις δεν περιορίζονται στην Ελλάδα.

«Μέχρι τώρα ορισμένοι ήθελαν να μας πείσουν ότι μιλάμε για ακρίβεια Μητσοτάκη», σχολίασε.

Στη συνέχεια, απαρίθμησε κυβερνητικά μέτρα όπως το «καλάθι του νοικοκυριού», την επιστροφή ενοικίου, τις αυξήσεις μισθών και συντάξεων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε στις οικογένειες με παιδιά και στους νέους, επισημαίνοντας τον μηδενισμό της φορολογίας έως την ηλικία των 25 ετών και τη μείωσή της στο μισό για όσους είναι από 25 έως 30 ετών.

«Τα μέτρα προφανώς δεν λειτούργησαν ως μαγική γομολάστιχα για να διαγράψουν το πρόβλημα, αλλά πάντως το αντιμετώπισαν σε κάποιο βαθμό», ανέφερε.

Συντάξεις: Κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027

Στο ζήτημα των συντάξεων, ο κ. Χατζηδάκης υπενθύμισε ότι προβλέπεται πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς το 2027, ενώ θα συνεχιστεί η εφαρμογή του μηχανισμού ετήσιων αυξήσεων.

Όπως εξήγησε, οι αυξήσεις υπολογίζονται με βάση την πορεία του πληθωρισμού και της οικονομικής ανάπτυξης.

Αναφέρθηκε ακόμη στη μόνιμη οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, στις αλλαγές στις εισφορές αλληλεγγύης και στις ειδικές ρυθμίσεις για επιμέρους κατηγορίες δικαιούχων, όπως όσοι λαμβάνουν συντάξεις χηρείας.

Αναγνώρισε, πάντως, ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν έχουν μεταβάλει ριζικά το βιοτικό επίπεδο των συνταξιούχων.

«Δεν ισχυρίζομαι ότι η ζωή τους έχει αλλάξει δραματικά», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι αυξήσεις πρέπει να ανταποκρίνονται στις δυνατότητες της οικονομίας.

Μισθοί: «Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας»

Ο Κωστής Χατζηδάκης αμφισβήτησε την εικόνα που, όπως είπε, παρουσιάζεται για το επίπεδο των ελληνικών μισθών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, η Ελλάδα βρίσκεται στη 13η θέση μεταξύ των 22 χωρών της ΕΕ με θεσμοθετημένο κατώτατο μισθό, όταν λαμβάνεται υπόψη η αγοραστική δύναμη.

Για τον μέσο καθαρό μισθό, υποστήριξε ότι η χώρα έχει ανέβει από την 20ή στη 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών.

«Δεν έχουμε μισθούς Βουλγαρίας, όπως διατείνονται κάποιοι. Έχουμε μισθούς Πορτογαλίας», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση αναγνωρίζει την απόσταση που εξακολουθεί να χωρίζει την Ελλάδα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία περίπου 600.000 θέσεων εργασίας τα τελευταία χρόνια.

Υδρογονάνθρακες: Σεισμικές έρευνες και γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας

Στις εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι ξεκινούν σεισμικές έρευνες από τη Chevron και τη Helleniq Energy νοτιοδυτικά της Πελοποννήσου.

Όπως γνωστοποίησε, το ερευνητικό σκάφος βρίσκεται ήδη στην περιοχή, ενώ αντίστοιχες εργασίες προβλέπονται νοτίως και νοτιοανατολικά της Κρήτης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι η ExxonMobil προγραμματίζει γεώτρηση δυτικά της Κέρκυρας τον προσεχή Απρίλιο, διευκρινίζοντας ότι πρόκειται για διαφορετικό και πιο προχωρημένο στάδιο από τις σεισμικές έρευνες.

Ο κ. Χατζηδάκης υποστήριξε ότι η χώρα συνδυάζει την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών, που πλέον αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής, με τη διερεύνηση πιθανών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.

Αναφέρθηκε επίσης στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου, μέσω του οποίου θα μεταφέρεται αμερικανικό LNG από την Αλεξανδρούπολη προς χώρες της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.

Κόκκινα δάνεια: Περισσότερες από 70.000 ρυθμίσεις μέσω εξωδικαστικού

Σχετικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανέφερε ότι το ποσοστό τους στις ελληνικές τράπεζες έχει μειωθεί από το 42%-43% κατά την οικονομική κρίση στο 3%-5%.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι το συνολικό κόκκινο ιδιωτικό χρέος έχει περιοριστεί κατά 20 έως 25 δισ. ευρώ.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον εξωδικαστικό μηχανισμό, μέσω του οποίου, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70.000 ρυθμίσεις, συνολικού ύψους άνω των 20 δισ. ευρώ.

Αναγνώρισε ότι σημαντικό μέρος του ιδιωτικού χρέους παραμένει σε εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων, ενώ υπενθύμισε την επέκταση της υποχρεωτικής εφαρμογής του εξωδικαστικού σε περισσότερες κατηγορίες οφειλετών.

Για την απόσυρση του άρθρου 23, που προκάλεσε αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, υποστήριξε ότι στόχος ήταν να αποφευχθούν λανθασμένες εντυπώσεις.

Αναφερόμενος στην εξεταστική επιτροπή για το πρόγραμμα «Ηρακλής», δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να παρουσιάσει τα στοιχεία της.

Αγροτικές ενισχύσεις: Στις 30 Νοεμβρίου η προκαταβολή του 70%

Σαφές χρονοδιάγραμμα για τις αγροτικές πληρωμές παρουσίασε ο Κωστής Χατζηδάκης, διαβεβαιώνοντας ότι «οι αγρότες θα πληρωθούν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, όσοι παραγωγοί ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα τις δηλώσεις τους θα λάβουν στις 30 Νοεμβρίου την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, που αντιστοιχεί στο 70%.

Περίπου 500.000 αγρότες είχαν ήδη υποβάλει τις δηλώσεις τους, ενώ για την καταβολή των χρημάτων απαιτείται να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των στοιχείων από τα πληροφοριακά συστήματα της ΑΑΔΕ.

Έως το τέλος Δεκεμβρίου προγραμματίζονται επιπλέον πληρωμές από τον δεύτερο πυλώνα της αγροτικής πολιτικής, καθώς και ενισχύσεις για συγκεκριμένους παραγωγικούς κλάδους, μεταξύ των οποίων οι καλλιεργητές ροδάκινων στη Βόρεια Ελλάδα.

Από τον Ιανουάριο θα ακολουθήσουν οι συνδεδεμένες ενισχύσεις, η εξισωτική αποζημίωση και οι πληρωμές για τα οικολογικά σχήματα.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υποστήριξε ότι το νέο σύστημα ελέγχων θα επιτρέψει δικαιότερη κατανομή των ευρωπαϊκών πόρων.

«Τα λεφτά που έρχονται από τις Βρυξέλλες θα κατανέμονται με πιο δίκαιο τρόπο. Θα πηγαίνουν στους πραγματικούς παραγωγούς», τόνισε.

Καρτέλα του Πολίτη: Ψηφιακή παρακολούθηση υποθέσεων και καταγγελίες

Στις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας διοίκησης, ο κ. Χατζηδάκης παρουσίασε τις δυνατότητες της Καρτέλας του Πολίτη, που περιλαμβάνεται σε ευρύτερο σχέδιο 14 παρεμβάσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Μεταξύ των αλλαγών προβλέπεται η αντικατάσταση πιστοποιητικών με υπεύθυνες δηλώσεις, όταν δεν υπάρχει δυνατότητα αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών.

Όπως εκτίμησε, περίπου 1.000 από τις 2.500 καταγεγραμμένες διοικητικές διαδικασίες θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τη συγκεκριμένη ρύθμιση.

Παράλληλα, οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν ψηφιακά την πορεία των αιτημάτων τους και να ενημερώνονται για την υπηρεσία ή τον υπάλληλο που έχει αναλάβει τη διεκπεραίωσή τους.

Η νέα υπηρεσία θα παρέχει επίσης τη δυνατότητα επώνυμων ψηφιακών καταγγελιών, οι οποίες θα διαβιβάζονται στους αρμόδιους συμβούλους ακεραιότητας.

Ο κ. Χατζηδάκης συνέδεσε τις παρεμβάσεις με την προηγούμενη ανάπτυξη του gov.gr και των τηλεφωνικών γραμμών 1555 και 1566.

Το κυβερνητικό πρόγραμμα της ΝΔ και η απάντηση για τους δύο υφυπουργούς

Στο πολιτικό μέρος της συνέντευξης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφέρθηκε στην προετοιμασία του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.

Όπως ανέφερε, οι κυβερνητικές προτάσεις θα παρουσιαστούν σταδιακά, με έμφαση στη δημοσιονομική υπευθυνότητα και σε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η μετανάστευση και η Τεχνητή Νοημοσύνη.

«Εμείς θα είμαστε το κόμμα που θα πει τα λιγότερα και αυτή τη φορά, που θα υποσχεθεί τα λιγότερα. Αλλά καμιά φορά αποδεικνύεται ότι τα λιγότερα σημαίνουν περισσότερα», σημείωσε.

Τέλος, ερωτηθείς για την πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με δύο υφυπουργούς, παρέπεμψε στη θέση που έχει εκφράσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Έχει μιλήσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και για τους δύο και έχει πει ότι δεν υφίσταται θέμα. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω», ανέφερε.