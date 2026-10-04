Χατζηδάκης για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας: Χρέος μας να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη και πιο σύγχρονη

Τον χαρακτήρα της Νέας Δημοκρατίας ως παράταξης των μεγάλων εθνικών επιλογών υπογραμμίζει σε δήλωσή του για τη συμπλήρωση 52 ετών από την ίδρυσή της ο αντιπρόεδρος του κόμματος και της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Από την ένταξη στην Ευρώπη με τον Κωνσταντίνο Καραμανλή έως σήμερα, το κόμμα συνδύασε τη σταθερότητα, την πρόοδο, τον πατριωτισμό και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό, στεκόμενο απέναντι στον λαϊκισμό. Παράλληλα, επισημαίνεται η ικανότητα της παράταξης να μαθαίνει από τα λάθη της και να ανανεώνεται. Υπό την ηγεσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, δίνεται έμφαση στα σημαντικά βήματα στην οικονομία, την άμυνα και το κράτος, με δέσμευση για περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και ρεαλιστική προοπτική για μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα» επισημαίνεται στη δήλωση.

Ολόκληρη η δήλωση του Κωστή Χατζηδάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:

«Η Νέα Δημοκρατία άντεξε στον χρόνο, διότι είναι η παράταξη των μεγάλων εθνικών επιλογών. Από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και την ένταξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικογένεια μέχρι σήμερα, υπήρξε η παράταξη που επιχείρησε να συνδυάσει την σταθερότητα με την πρόοδο, την ελεύθερη οικονομία με την κοινωνική ευαισθησία, τον πατριωτισμό με τον σταθερό ευρωπαϊκό προσανατολισμό. Μένοντας πάντοτε απέναντι στον λαϊκισμό, στη δημαγωγία και στις ανεφάρμοστες υποσχέσεις.

Μια παράταξη, φυσικά, που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή επί 52 χρόνια δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δεν έκανε λάθη. Μπορεί όμως και πρέπει να αποδεικνύει ότι μαθαίνει από αυτά, ανανεώνεται και προχωρά μπροστά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σήμερα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα. Έχουν όμως γίνει σημαντικά βήματα σε όλους τους τομείς: στην οικονομία, στην ψηφιοποίηση του κράτους, στην άμυνα και την εξωτερική πολιτική κλπ. Και έχουμε ακόμη δουλειά μπροστά μας μέχρι τις εθνικές εκλογές, μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν πράξη, έργα που πρέπει να προχωρήσουν.

Η Νέα Δημοκρατία, όμως, δεν άντεξε 52 χρόνια απλώς επειδή έχει βαθιές ρίζες. Άντεξε επειδή είχε πάντοτε το βλέμμα στραμμένο μπροστά. Και αυτό είναι το δικό μας χρέος σήμερα: να δώσουμε στους Έλληνες όχι ψεύτικες υποσχέσεις, αλλά ρεαλιστική ελπίδα και προοπτική. Να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή, πιο δίκαιη και πιο σύγχρονη. Μια Ελλάδα ακόμη καλύτερη για τις επόμενες γενιές».