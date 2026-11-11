Χατζηδάκης για ρηματική διακοίνωση Γαλλίας: Παρασκευή ή Δευτέρα θα ενημερώσει τους πολιτικούς αρχηγούς ο Γεραπετρίτης

Κατ’ιδίαν θα ενημερώσει ο υπουργός Εξωτερικών τους πολιτικούς αρχηγούς σε σχέση με το καλώδιο, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, γνωστοποιώντας ότι οι ημερομηνίες που θα γίνουν οι συναντήσεις θα είναι την Παρασκευή και τη Δευτέρα, ενώ, σύμφωνα με όσα γνωρίζει, θα τους δοθεί και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης.

Από εκεί και πέρα, ο κ. Χατζηδάκης στις δηλώσεις του στα «Παραπολιτικά 90,1» επανέλαβε το ότι οι μόνες χώρες που εξέδωσαν άδεια για την διενέργεια των ερευνών ήταν η Ελλάδα και η Κύπρος, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η έκδοση αντι-NAVTEX από την Τουρκία καταδεικνύει ότι δεν ήταν η ίδια ικανοποιημένη από όσα συμβαίνουν με τον απόπλου του Abeille Marengo. Σε σχέση με τη ρηματική διακοίνωση, είπε ότι έγινε από τη Γαλλία με αποδέκτες την Τουρκία και την Αίγυπτο, ενώ παράλληλα σημείωσε πως η χώρα, με αφορμή και αυτό το θέμα, δεν υπάρχει λόγος να «αυτοθυματοποιείται».

Για το καλώδιο, την ενημέρωση της Τουρκίας μέσω ρηματικής διακοίνωσης από την Τουρκία: «Είναι προφανές πρώτον ότι αδειοδότηση ζητήθηκε από την Ελλάδα και την Κύπρο. Δεύτερον, ότι η Τουρκία εξέδωσε αντι-navtex, κάτι που σημαίνει ότι δεν ήταν ικανοποιημένη, γιατί για ποιο άλλο λόγο να την εκδώσει και τρίτον έχει αποπλεύσει το πλοίο για να κάνει τη δουλειά του. Αυτό που θα μετρήσει είναι το καλώδιο. Τόσο καιρό λέγανε για το καλώδιο, ότι δεν θα προχωρήσει, η Ελλάδα θα υποχωρήσει. Συμφωνήθηκε να μπει γαλλική εταιρεία στο project, στήριξη αυτού και της ενεργειακής πολιτικής της χώρας και προχωρεί μετά από αδειοδότηση Ελλάδας-Κύπρου. Σε Τουρκία και Αίγυπτο έγινε η ρηματική διακοίνωση από την Γαλλία.

Ήταν επιβεβλημένη, εφόσον εκδόθηκε NAVTEX: «Η ρηματική διακοίνωση είναι η πιο απλή μορφή επικοινωνίας, ενημέρωσης, η χώρα δεν υπάρχει λόγος να αυτοθυματοποιείται. Έχω βαρεθεί από το 2019 που γίναμε κυβέρνηση να χάνουμε παντού. Θα χάναμε στον Έβρο, όπου οι μετανάστες θα περνούσαν τα σύνορα. Δεν έγινε. Θα χάναμε στο Αιγαίο το 2020, οι Κασσάνδρες διαψεύστηκαν. Κάναμε 2 φορές ρήτρα αμυντικής συνδρομής με τη Γαλλία, έχουμε συμφωνήσει να πάρουμε F-35, για τα οποία η Τουρκία έχει πάρει αρνητική απάντηση. Επειδή δεν είναι ένα και δύο τα θέματα που πετύχαμε: Ήταν φιάσκο η οριοθέτηση ΑΟΖ με Αίγυπτο και Ιταλία; Ήταν φιάσκο ο ΘΧΣ, τα οικολογικά πάρκα, ή η Chevron που θέλει να κάνει έρευνες στην περιοχή του τουρκολιβυκού μνημονίου; Ήταν φιάσκο ο Νότιος Διάδρομος; Κάπου ώπα. Έχουμε επιλέξει ένα πεδίο στην εξωτερική πολιτική, την άμυνα, που έχουμε επιτυχίες».

Για ενδεχόμενες ήττες που καταλογίζει η ΕΛΑΣ και ο κ. Τζήμητρας: «Ψέματα. Το τουρκολιβυκό μνημόνιο έγινε και δεν το αναγνωρίζει κανένας. Το ότι βγήκε το Oruc Reis, αλλά και ο ελληνικός στόλος, αυτό δεν το βλέπουμε; Την Κάσο, πόσες φορές θα την πουν; Το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό που μετράει, προχωράει το καλώδιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε συζητήσεις που να αντανακλούν περισσότερο στην πραγματικότητα. Αυτή η κυβέρνηση προχωρεί μπροστά και ενισχύει με πράξεις τη χώρα, χωρίς κορώνες». «Σε όλα αυτά, κανένας δεν μπορεί να πει κουβέντα».

Μητσοτάκης-Μακρόν επικοινώνησαν πριν τη γαλλική πρωτοβουλία και γιατί δεν ενημερώνετε κατ’ιδίαν τους πολιτικούς αρχηγούς; «Ο κ. Γεραπετρίτης θα επικοινωνήσει μαζί τους, θα μπορούν να συναντηθούν είτε την Παρασκευή, είτε τη Δευτέρα. Θα τους δοθεί, απ’όσο καταλαβάινω, και το κείμενο της ρηματικής διακοίνωσης. Πάμε σε κατ’ιδίαν συναντήσεις με τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν ξέρω αν επικοινώνησαν Μητσοτάκης και Μακρόν, έτσι και αλλιώς υπάρχουν τακτικές επαφές ανάμεσα στην ελληνική και τη γαλλική πλευρά».

Στα εκλογικά και ο Μητσοτάκης που θα φύγει από βουλευτής αν πάρει κάτω από 25% «Καλά έκανε, αλλά δεν θα πάρει. Ασυνήθιστη για τα ελληνικά πολιτικά δεδομένα απάντηση, αλλά τίμια».

Για τον Τσαβδαρίδη: «Το θέμα διερευνάται, δεν ξέρω να σας πω, άκουσα την τοποθέτησή του, θα γίνει εσωτερική συζήτηση. Δεν μπορώ να γνωρίζω».

Για το μπρα ντε φερ ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ και την εκτίμηση Μπακογιάννη για τον Ανδρουλάκη που θα είναι δεύτερος: «Δεν με αφορά, μας ενδιαφέρει να είμαστε μπροστά εμείς και να κάνουμε αυτοδύναμη κυβέρνηση».

Για το αν εξυπηρετεί ένα ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, για κυβέρνηση συνεργασίας: «Η προσπάθειά μας είναι να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα και να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση, γιατί αλλιώς υπάρχει θέμα αστάθειας».

Για φοροδιαφυγή-εγκληματικότητα και υποθέσεις που βγαίνουν από το ντουλάπι για αποπροσανατολισμό και επικοινωνία αφηγήματος ενόψει εκλογών: «Οι ίδιοι που θυμούνται το Oruc Reis έχουν ξεχάσει πως την ίδια περίοδο ξεκινήσαμε με μεγάλες επιτυχίες στον τομέα της φοροδιαφυγής. Επίσης, την προσπάθεια στις παραλίες και ήταν ο λόγος που κάναμε για τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς. Ξεχνούν τις κατεδαφίσεις νυχτερινών κέντρων. 260 επιτυχίες στα 2 χρόνια του ελληνικού FBI, το νόμο για τη φοροδιαφυγή που είχε 11 πρωτοβουλίες από το POS μέχρι το λαθρεμπόριο καυσίμων. 24-25-26-27 9,1 δισ ευρώ έσοδα από τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Η προσπάθεια έχει ξεκινήσει εδώ και χρόνια».

Ο κ. Χατζηδάκης καταληκτικά ανέφερε πως αυτήν την περίοδο ασχολείται εντονότερα με το πρόγραμμα της ΝΔ, που θα παίξει επίσης ρόλο στις εκλογές. «Θέλουμε ένα πρόγραμμα με καινοτομίες», είπε μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης.