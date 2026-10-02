Χαστούκι για τον Σάντσεθ: Καταψηφίστηκαν στην ισπανική βουλή οι προτάσεις για τη στέγαση

Ένα ισχυρό χαστούκι δέχθηκε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καθώς οι βουλευτές καταψήφισαν την Παρασκευή (2/10) τςι δύο πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που κατέθεσε η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αντιμετώπισης της στεγαστικής κρίσης.

Ο ίδιος τους είχε προτρέψει λίγα λεπτά πριν την ψηφοφορία να «αφήσουν στην άκρη τις πολιτικές σκοπιμότητες».

«Ντροπή!» φώναζαν εκατοντάδες διαδηλωτές που συγκεντρώθηκαν έξω από το Κοινοβούλιο μόλις άκουσαν το αποτέλεσμα, καλώντας σε «γενική απεργία», σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Συγκεκριμένα, 178 βουλευτές ψήφισαν κατά και 172 υπέρ, χωρίς καμία αποχή το πρώτο νομοσχέδιο.

Το δεύτερο νομοσχέδιο απορρίφθηκε με 184 ψήφους υπέρ έναντι 166 κατά.

Οι Ισπανοί βουλευτές ψήφιζαν επί δύο πράξεων νομοθετικού περιεχομένου για την στέγη που προωθούσε η κυβέρνηση αντιμέτωπη με μεγάλο κύμα λαϊκής διαμαρτυρίας.

Η καταψήφιση αυτή αποτελεί πλήγμα για τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση σχετικά με τα σχέδιά της για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης – μιας κρίσης που έχει πυροδοτήσει διαδηλώσεις, οι οποίες εντάθηκαν τον περασμένο μήνα μετά την έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν Αμπασκάλ.

Τα δύο κείμενα προέβλεπαν την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων ενοικίασης με την λήξη τους, καθώς και μέτρα περιορισμού των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών. Οι ρυθμίσεις στρέφονται κατά των επιθετικών επενδυτικών κεφαλαίων που ονομάζονται κεφάλαια-γύπες και αγοράζουν στεγαστικά ακίνητα σε χαμηλές τιμές για να μεγιστοποιήσουν την απόδοσή τους.

Η γυναίκα σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

Σύμβολο της στεγαστικής κρίσης έχει γίνει μία 87χρονη η Μαρικάρμεν η οποία εκδιώχθηκε από το σπίτι της στο οποίο έμενε για 70 χρόνια, καθώς η εταιρεία στην οποία ανήκει το διαμέρισμα προχώρησε σε μία τεράστια αύξηση του ενοικίου της.

Τελικά μετά από το κύμα αντιδράσεων η 87χρονη επέστρεψε στο σπίτι της όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος της.

Η οικογένειά της εγκαταστάθηκε στο 92 τετραγωνικών σπίτι, το 1956, όταν η ίδια ήταν 17 ετών. Όταν πέθανε ο πατέρας της το, 1960, κράτησε μόνη της το σπίτι, ενώ ο αδελφός της συνέχιζε τις σπουδές του.

Αργότερα έχασε και τον αδελφό και τη μητέρα της. Δεν απέκτησε παιδιά, και ο μόνος της στενός συγγενής είναι σήμερα ένας ξάδελφός της.

Το σπίτι της βρίσκεται στη συνοικία Ιμπίθα μέσα στη δημοτική περιοχή Ρετίρο της Μαδρίτης.

Το αρχικό μισθωτήριο το είχε υπογράψει ο πατέρας της. Μετά τον θάνατο των γονιών της, η μίσθωση πέρασε τελικά στο όνομά της. Όταν όμως ο ιδιοκτήτης του ακινήτου άλλαξε, ακολούθησε πολυετής δικαστική διαμάχη για το αν μπορούσε να παραμείνει με το παλιό συμβόλαιο.

Η Μαρικάρμεν πλήρωνε περίπου 500 ευρώ τον μήνα. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία ζήτησε 2.650 ευρώ τον μήνα: δηλαδή 2.150 ευρώ περισσότερα, αύξηση 430%. Αργότερα πρότεινε να πέσει το ποσό στα 1.650 €, που και πάλι ήταν 1.150 ευρώ περισσότερα από όσα πλήρωνε, δηλαδή αύξηση 230%.