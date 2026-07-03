Χάρτης πρόβλεψης Πυρκαγιών: Υψηλός κίνδυνος σε 28 περιοχές της χώρας την Παρασκευή

Σε υψηλό κίνδυνο (επίπεδο 3) για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται αρκετές περιοχές της χώρας σήμερα Παρασκευή, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου της Πυροσβεστικής.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες που ευνοούν την εξάπλωση των πυρκαγιών, διατηρούν αυξημένη την επικινδυνότητα σε αρκετές περιοχές της επικράτειας.

Αναλυτικά, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο σύμφωνα με την Πυροσβεστική: Αττική και Κύθηρα, Εύβοια, Βοιωτία, Φωκίδα, Κορινθία, Αργολίδα, Ηλεία, Λακωνία, Αιτωλοακαρνανία, Κιλκίς, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Κρήτη, Δωδεκάνησα, περιοχές Φθιώτιδας, Μαγνησίας, Αχαΐας, Μεσσηνίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης.

Για τον λόγο αυτό, οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει φωτιά στην ύπαιθρο και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.