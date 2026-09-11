Χάρτης κινδύνου πυρκαγιάς: Υψηλός κίνδυνος το Σάββατο σε Αττική και πολλές περιοχές της χώρας

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για το Σάββατο (12/9) σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς.

Στην κατηγορία κινδύνου 3 «υψηλός κίνδυνος» βρίσκονται η Αττική, η Βοιωτία, η Εύβοια, η Φωκίδα, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Αχαΐα, η Ηλεία και η Μεσσηνία.

Υψηλός κίνδυνος και σε νησιωτικές περιοχές

Αυξημένος κίνδυνος προβλέπεται επίσης στα Δωδεκάνησα, τη Χίο, τα Ψαρά, τη Σάμο και την Ικαρία.

Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται ακόμη το Ηράκλειο, το Λασίθι, η Ζάκυνθος, η Κεφαλονιά και η Ιθάκη.

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται, τέλος, και σε περιοχές της Φθιώτιδας, της Αιτωλοακαρνανίας και της Αρκαδίας.