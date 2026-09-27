«Χάρτινο» το κτήριο που κατέρρευσε στην Πλάκα – Λέκκας: «Δεν διέθετε φέροντα οργανισμό»

Ως παλαιό «ηλικίας περίπου 100 ετών», που «δεν διέθετε φέροντα οργανισμό» και ήταν πολύ ευάλωτο σε τόσο ισχυρές εκρήξεις αλλά και σεισμούς περιέγραψε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας το κτήριο που κατέρρευσε στην Πλάκα οδηγώντας στο θάνατο έξι ανθρώπους.

Καθώς οι έρευνες για τα ακριβή αίτια της έκρηξης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους πραγματογνώμονες να εξετάζουν βιντεοληπτικό υλικό, μαρτυρίες, και ευρήματα από το εσωτερικό του κτηρίου, ο κ. Λέκκας, ο οποίος πραγματοποίησε την πρώτη αυτοψία στο σημείο, περιέγραψε την κατάσταση του κτηρίου, αλλά και τις ζημιές που έχουν υποστεί τα γειτονικά και απέναντι κτήρια.

Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ με βάση την ανταλλαγή απόψεων με στελέχη της ΕΜΑΚ, την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος και τους άλλους εμπλεκόμενους φορείς, φαίνεται ότι η έκρηξη σημειώθηκε στον πάνω όροφο του κτηρίου, όπου υπήρχε εγκατάσταση φυσικού αερίου. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, τα ακριβή αίτια της έκρηξης δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί και θα μπορούσαν να συνδέονται με διαφορετικούς παράγοντες, ακόμη και με την ενεργοποίηση ενός ηλεκτρικού διακόπτη.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ εστίασε κυρίως στη συμπεριφορά του κτηρίου μετά την έκρηξη και στην κατάσταση των κατασκευών που βρίσκονται γύρω από αυτό.

«Δεν είχαμε φέροντα οργανισμό ή ήταν υποτυπώδης», ανέφερε χαρακτηριστικά για το κτήριο, εξηγώντας ότι η κατασκευή αποτελούνταν σε μεγάλο βαθμό από δομικά στοιχεία, όπως τοιχοποιίες από τούβλα, τα οποία μπορούν να καταρρεύσουν εύκολα σε περίπτωση ισχυρής έκρηξης

Αναφερόμενους στα διπλανά κτήρια, ο ίδιος τόνισε ότι σε αυτό που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά, το οποίο εμφανίζεται στα πλάνα με κίτρινο χρώμα, έχει σημειωθεί σημαντική απόσπαση τοιχοποιίας, στοιχείο που, όπως εξήγησε, δείχνει ότι η έκρηξη είχε σημαντικές επιπτώσεις προς τη συγκεκριμένη πλευρά.

Παράλληλα, όπως ανέφερε, στο εσωτερικό του κτηρίου οι τοίχοι έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ η κατασκευή βρίσκεται σε ασταθή ισορροπία. «Λείπει η δεξιά γωνία. Συνεπώς, ένα παράθυρο, ουσιαστικά ξύλινο, στηρίζει τη μία πλευρά του κτηρίου», είπε.

Ο κ. Λέκκας επεσήμανε ότι το συγκεκριμένο κτήριο πρέπει να ελεγχθεί επισταμένως από μηχανικούς, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν μπορεί να παραμείνει όρθιο ή εάν θα πρέπει να καθαιρεθεί.

Eπίσης, σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικές είναι οι ζημιές στο κτήριο που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά, το οποίο επίσης θα πρέπει να υποβληθεί σε ενδελεχή έλεγχο για να διαπιστωθεί η στατική του επάρκεια.

Για τα απέναντι, είπε πως επλήγησαν από δομικά στοιχεία που εκτοξεύτηκαν από την έκρηξη.

«Παλαιά το 70%-80% των κτηρίων της Πλάκας»

Στο ερώτημα εάν είναι δυνατόν να υπάρχουν κτήρια χωρίς φέροντα οργανισμό, ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ απάντησε καταφατικά, εξηγώντας ότι πρόκειται για χαρακτηριστικό αρκετών παλαιών κατασκευών.

Όπως ανέφερε, σημαντικό ποσοστό των κτηρίων της Πλάκας, της τάξης του 70%-80%, είναι παλαιές κατασκευές που δημιουργήθηκαν πριν από την επικράτηση της τεχνολογίας του σκυροδέματος και του σύγχρονου φέροντος οργανισμού.

Ο κ. Λέκκας υπογράμμισε, ωστόσο, ότι δεν αντιμετωπίζουν όλα τα παλαιά κτήρια τον ίδιο κίνδυνο. Υπάρχουν κατασκευές που έχουν συντηρηθεί επαρκώς και δεν χρειάζονται απαραίτητα παρέμβαση, ενώ υπάρχουν άλλες που έχουν υποστεί επεμβάσεις, δεν έχουν συντηρηθεί ή έχουν εγκαταλειφθεί.

Το πρόβλημα, όπως εξήγησε, περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από το ιδιοκτησιακό καθεστώς αρκετών παλαιών κτηρίων, καθώς ένα ακίνητο μπορεί να έχει πολλούς ιδιοκτήτες, γεγονός που δυσχεραίνει τον εντοπισμό των υπευθύνων για τη συντήρησή του.

Συγγενείς των θυμάτων στον τόπο της τραγωδίας

Οι συγγενείς των θυμάτων βρέθηκαν στον τόπο της τραγωδίας, στην οδό Λυσικράτους.

Συντετριμμένοι, μην μπορώντας να διανοηθούν το πως έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους, δήλωσαν πως μίλησαν με τις αρχές, οι οποίες τους ρώτησαν κάποια στοιχεία, και έβγαλαν φωτογραφίες το σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η αναγνώριση των σορών αναμένεται να γίνει αύριο, Δευτέρα (28/09), καθώς οι περισσότερες εξ αυτών είναι σε κακή κατάσταση.

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ένα χρόνο πριν κάτοικοι και ένοικοι είχαν στείλει μία επιστολή – καταγγελία για οσμή αερίου, η οποία τώρα μπαίνει στο μικροσκόπιο.

Υπενθυμίζεται πως νεκροί μέσα στα συντρίμμια βρέθηκαν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων – μία Ελληνίδα και ο Βρετανός σύζυγός της – που διέμενε στον δεύτερο όροφο του κτηρίου και δύο ζευγάρια Αμερικανών τουριστών που είχαν έλθει στην Ελλάδα για διακοπές.

Μάλιστα, το ένα ζευγάρι ήταν νιόπαντρο και βρέθηκε στη χώρα μας για τον μήνα του μέλιτος, ενώ η γυναίκα ήταν έγκυος.

Η Λυσικράτους, που θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο, παραμένει αποκλεισμένη.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, εντός της ημέρας αναμένεται να ξεκινήσει η απομάκρυνση των μπαζών, ενώ για αύριο, Δευτέρα έχουν προγραμματιστεί οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητας σε τουλάχιστον δύο κοντινά κτήρια, τα οποία έχουν κριθεί ακατάλληλα μετά την έκρηξη.

Βίντεο, μαρτυρίες και δομικά υλικά

Η Διεύθυνση αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο και συλλέγει κάθε διαθέσιμο στοιχείο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στο οπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, στις καταθέσεις μαρτύρων, αλλά και στα δομικά υλικά που απομακρύνονται προσεκτικά από τα συντρίμμια.

Οι πραγματογνώμονες εξετάζουν επίσης σωληνώσεις, εγκαταστάσεις και άλλα τμήματα του κτηρίου που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον προσδιορισμό της εστίας και της αιτίας της έκρηξης.

Ο κ. Τσίγκας σημείωσε ότι η μεγαλύτερη εκτόνωση φαίνεται να σημειώθηκε στον δεύτερο όροφο, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι το τελικό συμπέρασμα θα προκύψει μόνο μέσα από την πραγματογνωμοσύνη.

«Φαίνεται ότι μεγαλύτερη εκτόνωση έγινε στον δεύτερο όροφο. Όμως αυτό θα μας το πουν οι πραγματογνώμονες», τόνισε.

Το ενδεχόμενο διαρροής αερίου

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι και το ενδεχόμενο διαρροής αερίου, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει ασφαλές συμπέρασμα.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, ερευνάται εάν υπήρχε παροχή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο και εάν κάποιο στοιχείο από τις εγκαταστάσεις μπορεί να συνδέεται με την έκρηξη.

«Πιθανότατα από κάποιο υλικό αξιολογείται αυτή τη στιγμή αν είναι το φυσικό αέριο, το οποίο λένε ότι υπήρχε παροχή στον δεύτερο όροφο», ανέφερε.

Ο ίδιος εξήγησε ότι στο παρελθόν έχουν σημειωθεί εκρήξεις από καύσιμα αέρια όταν συγκεντρωθεί ικανή ποσότητα σε κλειστό χώρο και υπάρξει πηγή ανάφλεξης, όπως θερμότητα ή σπινθήρας. Στην περίπτωση της Πλάκας, ωστόσο, υπογράμμισε ότι μόνο το πόρισμα της έρευνας μπορεί να δώσει οριστική απάντηση.

«Η έκρηξη ήταν πολύ δυνατή»

Οι μαρτυρίες που έχουν συγκεντρωθεί δείχνουν τη σφοδρότητα του περιστατικού, με τον κρότο να ακούγεται σε μεγάλο μέρος του κέντρου της Αθήνας.

Σύμφωνα με τον κ. Τσίγκα, το ωστικό κύμα που δημιουργήθηκε ήταν τόσο ισχυρό ώστε να προκαλέσει την κατάρρευση του κτηρίου, ενώ ταυτόχρονα εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Η ακριβής θέση από την οποία ξεκίνησε η έκρηξη και ο τρόπος με τον οποίο αυτή επηρέασε τη στατικότητα του κτηρίου αποτελούν επίσης αντικείμενο της πραγματογνωμοσύνης.