Χαριλάου: Χειροπέδες σε καταζητούμενο από την Interpol Τουρκίας

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη Τούρκου χθες (11/4) το απόγευμα στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Interpol Τουρκίας για διάφορα αδικήματα του Τουρκικού Ποινικού Κώδικα.

Ο 32χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στην περιοχή Χαριλάου και προσπάθησε να αποφύγει τον αστυνομικό έλεγχο. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαριλάου – Αναλήψεως, όπου σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για Απείθεια και για παράβαση της νομοθεσίας περί αλλοδαπών.