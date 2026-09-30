«Χάρι Πότερ»: Η νέα σειρά αποκλείει χωριό της Βρετανίας για τα γυρίσματα και οι κάτοικοι αντιδρούν

Τα γυρίσματα της νέας σειράς « Harry Potter » του HBO έφεραν για τρεις ημέρες σημαντικές κυκλοφοριακές ανατροπές στο βρετανικό χωριό Latimer του Buckinghamshire, προκαλώντας την έντονη αντίδραση κατοίκων που υποστηρίζουν ότι η πρόσβαση στα σπίτια τους περιορίστηκε σε τέτοιο βαθμό ώστε να αισθάνονται «αποκομμένοι» από τον υπόλοιπο κόσμο.

Η παραγωγή της δεύτερης σεζόν της σειράς πραγματοποιείται από την Plum Jam Productions, θυγατρική της Warner Bros. Discovery, και για τις ανάγκες των γυρισμάτων έκλεισαν οι βασικές οδικές αρτηρίες που οδηγούν στο χωριό. Την Τρίτη, η πρόσβαση επιτρεπόταν από τις 7 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα μόνο σε οχήματα έκτακτης ανάγκης, ενώ τη Δευτέρα και την Τετάρτη υπήρχαν συγκεκριμένα χρονικά παράθυρα κατά τα οποία οι κάτοικοι μπορούσαν να περάσουν με ειδική άδεια.

Η παραγωγή είχε ενημερώσει τους κατοίκους ότι τα γυρίσματα ενδέχεται να προκαλέσουν αυξημένη κίνηση και κυκλοφοριακή συμφόρηση και ότι θα καταβαλλόταν προσπάθεια ώστε η αναστάτωση να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο. Ωστόσο, για αρκετούς κατοίκους η πραγματικότητα ήταν πολύ πιο δύσκολη.

Λάτιμερ, Μπάκιγχαμσαϊρ. WIkipedia Commons

«Έχουμε μείνει στο έλεος της παραγωγής»

Η Κάντις Άνταμς, κάτοικος του χωριού, δήλωσε ότι ένιωσε πως η παραγωγή δεν είχε λάβει επαρκώς υπόψη τον τρόπο με τον οποίο οι περιορισμοί θα επηρέαζαν την καθημερινότητα των κατοίκων.

«Δεν τους ενδιέφερε πώς θα μπαίναμε και θα βγαίναμε στα σπίτια μας. Τους ενδιέφερε μόνο η παραγωγή τους για αυτές τις τρεις ημέρες», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι πληρώνουν φόρους και έχουν δικαίωμα να μπορούν να έχουν πρόσβαση στα σπίτια τους.

Η κυκλοφορία διοχετεύτηκε σε μια στενή, χωρίς φωτισμό, αγροτική οδό μίας λωρίδας, την Blackwell Hall Lane, όπου δεν υπάρχει επαρκής χώρος για να διασταυρώνονται οχήματα. Για όσους επέλεγαν την εναλλακτική διαδρομή, η παράκαμψη έφτανε τα 11 μίλια και πρόσθετε τουλάχιστον 20 λεπτά στις μετακινήσεις.

Ο Τζον Σμιτ, κάτοικος της περιοχής, δήλωσε ότι χρειάστηκε 45 λεπτά για να μεταφέρει τον γιο του στο σχολείο το πρωί της Τρίτης, σε μια διαδρομή που υπό κανονικές συνθήκες διαρκεί περίπου επτά λεπτά.

Ακόμη και κάτοικοι από τις γύρω περιοχές αντιμετώπισαν προβλήματα. Ο Κιθ Μόργκαν, από το Rickmansworth, περιέγραψε την κατάσταση ως μια διαδρομή που σε έκανε να αισθάνεσαι ότι «γυρίζεις όλο το νοτιοανατολικό τμήμα της Αγγλίας».

Περιορισμένη πρόσβαση και ειδικές άδειες

Για να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις των γυρισμάτων, ορισμένοι κάτοικοι κλήθηκαν να χρησιμοποιούν ένα κοντινό χωράφι ως χώρο στάθμευσης, ενώ σε άλλους προσφέρθηκε χρηματική αποζημίωση προκειμένου να επιτρέψουν στην παραγωγή να χρησιμοποιήσει τους ιδιωτικούς τους δρόμους.

Στα σημεία αποκλεισμού βρίσκονταν τροχονόμοι με φωσφορίζοντα γιλέκα, οι οποίοι επέτρεπαν τη διέλευση μόνο σε κατοίκους του Latimer που διέθεταν σχετική άδεια. Ακόμη και όσοι είχαν το απαραίτητο πάσο έπρεπε σε ορισμένες περιπτώσεις να συνοδεύονται κατά τη διέλευσή τους.

Οι κάτοικοι του ιδιωτικού Parkfield Latimer Estate αντιμετώπισαν ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς. Την Τρίτη, οι άδειες επέτρεπαν μόνο επείγουσες μετακινήσεις, όπως την περίπτωση εγκύων που έπρεπε να μεταβούν σε νοσοκομείο.

Η Τζούλια Τζένκιν, η οποία ζει στο συγκεκριμένο κτήμα από τη δεκαετία του 1980, δήλωσε ότι ουσιαστικά δεν σκόπευε να εγκαταλείψει το σπίτι της για τις τρεις ημέρες των γυρισμάτων, καθώς θεωρούσε την εναλλακτική οδό ιδιαίτερα δύσκολη και επικίνδυνη.

Το συμβούλιο υπερασπίζεται τα γυρίσματα

Παρά τις αντιδράσεις, το Buckinghamshire Council υπερασπίστηκε τη φιλοξενία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών στην περιοχή, υπογραμμίζοντας τα οικονομικά οφέλη που μπορούν να αποφέρουν στις τοπικές κοινωνίες.

Ο Τόμας Μπρουμ, αρμόδιος για τις μεταφορές στο συμβούλιο, δήλωσε ότι το Buckinghamshire έχει «ισχυρό ιστορικό» στην προσέλκυση παραγωγών και ότι η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας εγκρίθηκε μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες ενημέρωσης, διαβούλευσης και αξιολόγησης.

Σύμφωνα με το συμβούλιο, η εταιρεία παραγωγής είχε επικοινωνήσει με τους κατοίκους και τους τοπικούς φορείς καθ’ όλη τη διάρκεια του σχεδιασμού και οι παρατηρήσεις τους χρησιμοποιήθηκαν για τη διαμόρφωση μέτρων που θα περιόριζαν, όπου ήταν δυνατό, την αναστάτωση.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα γυρίσματα προκαλούν αντιδράσεις

Η περίπτωση του Latimer δεν είναι η πρώτη φορά που τα γυρίσματα της νέας σειράς «Harry Potter» προκαλούν προβλήματα στους κατοίκους μιας βρετανικής περιοχής.

Τον Αύγουστο του 2025, τα Springfield Gardens στο Upminster μετατράπηκαν σε Privet Drive, τον δρόμο όπου ο Χάρι Πότερ περνά τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Οι κάτοικοι είχαν τότε υποστηρίξει ότι δεν είχαν ενημερωθεί επαρκώς πριν από την έναρξη των γυρισμάτων.

Ορισμένοι ιδιοκτήτες κατοικιών είχαν λάβει επιστολές στις πόρτες τους που ενημέρωναν ότι στην περιοχή θα πραγματοποιούνταν κινηματογράφηση, χωρίς όμως να αναφέρεται εξαρχής ότι επρόκειτο για την επανεκκίνηση του «Harry Potter». Αυτό δημιούργησε επιπλέον ανησυχία στους κατοίκους, οι οποίοι φοβήθηκαν ότι η αποκάλυψη της τοποθεσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μαζική προσέλευση θαυμαστών έξω από τα σπίτια τους.

Η νέα σειρά του HBO, με τους Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Χάρι Πότερ, Αραμπέλα Στάντον ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ και Άλαστερ Σταουτ ως Ρον Ουέσλι, βρίσκεται πλέον στη δεύτερη σεζόν παραγωγής της. Και ενώ για την περιοχή τα γυρίσματα αποτελούν ευκαιρία προσέλκυσης μιας μεγάλης διεθνούς παραγωγής και των οικονομικών οφελών που αυτή συνεπάγεται, για τους κατοίκους του Latimer οι τρεις ημέρες των γυρισμάτων έγιναν μια υπενθύμιση ότι η μαγεία του «Harry Potter» μπορεί να έχει αρκετά πεζές συνέπειες όταν μεταφέρεται από την οθόνη στην πραγματική ζωή.