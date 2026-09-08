Χαρακόπουλος: Νέα απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ για άλλα επτά κεφαλοχώρια της Λάρισας

Απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ ακόμη επτά κεφαλοχώρια της Λάρισας με βάση τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, όπως υπογράμμισε ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος, σε δήλωσή του μετά την εξειδίκευση του μέτρου.

«Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, χωρίς να διολισθαίνει στον λαϊκισμό και στην κενή υποσχεσιολογία, συνεχίζει με συνέπεια να μειώνει φόρους. Αυτό καταδεικνύει και η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ακόμη 131 οικισμών, με πληθυσμό έως 2.000 κατοίκους, μεταξύ των οποίων και άλλα επτά κεφαλοχώρια της Λάρισας, που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ».

«Οι οικισμοί αυτοί έρχονται να προστεθούν στους 12.719 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, που ήδη απαλλάσσονται του ΕΝΦΙΑ», ανέφερε ο κ. Χαρακόπουλος.

Βάσει αυτών η Τσαριτσάνη, ο Πλατύκαμπος, το Συκούριο, οι Γόννοι, το Μακρυχώρι, η Τερψιθέα και η Χάλκη απαλλάσσονται από την καταβολή του ΕΝΦΙΑ.

Παράλληλα, ο λαρισαίος πολιτικός που είχε θέσει το ζήτημα στον υπουργό Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, επισήμανε ότι «πρόκειται για ένα ακόμη «κτύπημα» στον πόλεμο εναντίον των φόρων, τον οποίο διεξάγει αυτή η κυβέρνηση από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε την εξουσία».

«Επιπλέον, είναι ένα μέτρο που στοχεύει στην αναζωογόνηση της ελληνικής περιφέρειας, και ιδιαιτέρως των οικισμών, που βιώνουν τις συνέπειες της αστυφιλίας και της υπογεννητικότητας. Η κατάργηση του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μας συνιστά μια ευχάριστη είδηση, που αναμφίβολα ανακουφίζει, σε κάποιο βαθμό, οικονομικά τους ιδιοκτήτες των ακινήτων αυτών των περιοχών.

Σε κάθε περίπτωση, η συνετή και συνεπής οικονομική πολιτική της κυβέρνησης είναι η μόνη που αποδίδει ουσιαστικά και μόνιμα αποτελέσματα, τα οποία οι πολίτες μπορούν να αντιληφθούν στην καθημερινότητά τους».