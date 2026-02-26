Χαρακόπουλος: Να υπάρξει πλειοψηφία 200 βουλευτών για εκλογική περιφέρεια αποδήμων

«Ειλικρινά, δυσκολεύομαι να αντιληφθώ ουσιαστικούς λόγους που η προτεινόμενη νομοθεσία να μην γίνει καθολικά αποδεκτή από το σύνολο της εθνικής αντιπροσωπείας», σημείωσε μεταξύ άλλων ο γενικός γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτής Λαρίσης, Μάξιμος Χαρακόπουλος , στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων και στις εθνικές εκλογές, πέραν των ευρωεκλογών, και τη σύσταση τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδήμων.

«Άλλωστε, το υπό συζήτηση νομοσχέδιο δεν προσφέρεται για στείρα πολιτική αντιπαράθεση. Η πρωτοβουλία του υπουργείου Εσωτερικών δεν υποκρύπτει καμία μικροκομματική σκοπιμότητα, αντιθέτως κάνει πράξη ένα χρόνιο αίτημα που το οφείλουμε στους συμπατριώτες μας που έχουν βρεθεί εκτός συνόρων. Ευελπιστώ όλες οι πολιτικές δυνάμεις να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης να συγκεντρώσει την απαραίτητη πλειοψηφία των 200 ψήφων, ώστε να γίνει άμεσα πράξη στις επόμενες εκλογές», πρόσθεσε.

Να μη χάσουμε τους ομογενείς μας

Ο γγ της ΚΟ της ΝΔ υπογράμμισε ότι «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως, εκτός Ελλάδος, και Κυπριακής Δημοκρατίας βεβαίως, ζει και αναπτύσσεται μια ακόμη Ελλάδα. Μια Ελλάδα που, παρά τις αντιξοότητες της ξενιτιάς, εξακολουθεί να διατηρεί υλικούς, ψυχικούς και πνευματικούς δεσμούς με την πατρίδα. Το έργο που οι ομογενείς μας επιτελούν για τα εθνικά μας συμφέροντα είναι ανεκτίμητο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ελληνική ομογένεια στις ΗΠΑ και η συμβολή της, σε αυτή την κρίσιμη για τα παγκόσμια γεωπολιτικά πράγματα περίοδο. Στους παλαιότερους, όμως, ομογενείς μας, που μετανάστευσαν πριν από κάποιες δεκαετίες, καθώς και τις γενιές που ακολούθησαν, προστέθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες νέοι που η κρίση της προηγούμενης δεκαετίας τους ανάγκασε να φύγουν προς άγραν εργασίας. Παιδιά με δεξιότητες και γνώσεις που η πατρίδα τα σπούδασε και αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν. Αυτούς τους συμπατριώτες μας δεν πρέπει να τους χάσουμε. Στόχος όλων μας πρέπει να είναι, οι περισσότεροι να επιστρέψουν πίσω και να προσφέρουν στην πατρίδα, αλλά μέχρι τότε οι δεσμοί μαζί τους να παραμείνουν ζωντανοί. ‘Αλλωστε, το ίδιο Σύνταγμά μας, επιτάσσει -σύμφωνα με το άρθρο 108 του καταστατικού μας χάρτη- το ελληνικό κράτος να μεριμνά για τη διατήρηση των δεσμών του απόδημου Ελληνισμού με την πατρίδα».

Πάντα ψηλά για ΝΔ η ψήφος ομογενών

Ο Θεσσαλός πολιτικός επισήμανε, επίσης, ότι «η ΝΔ είχε πάντοτε ψηλά το θέμα της συμμετοχής των αποδήμων στις εκλογές. Ξεκίνησε ήδη την προσπάθεια από την κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή το 2009, χωρίς όμως να βρει την απαραίτητη ανταπόκριση, την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 της εθνικής αντιπροσωπείας. Επιμείναμε με την πρώτη κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μετά το 2019, με τη δυνατότητα της εκλογής εκπροσώπων των Ελλήνων της διασποράς μέσω του ψηφοδελτίου επικρατείας, με αύξηση των εδρών του κατά τρεις βουλευτές. Όπως, επίσης, και με τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που επέτρεψαν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου των ομογενών για τις ευρωεκλογές. Σήμερα γίνεται ένα αποφασιστικό βήμα προς τα εμπρός. Ή ορθότερα δύο βήματα ταυτόχρονα. Και αξίζουν συγχαρητήρια στον υπουργό Εσωτερικών, τον Θοδωρή Λιβάνιο και τους συνεργάτες του για την αποτελεσματικότητά τους».