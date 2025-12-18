Χάος στις Βρυξέλλες μεταξύ αγροτών και αστυνομίας: Επεισόδια έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης μετατράπηκαν οι Βρυξέλλες , καθώς η μαζική κινητοποίηση ευρωπαίων αγροτών εξελίχθηκε σε σοβαρά επεισόδια έξω από το κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ομάδες διαδηλωτών ήρθαν αντιμέτωπες με τις αστυνομικές δυνάμεις, βάζοντας φωτιές, ανάβοντας καπνογόνα και πετώντας πέτρες και αντικείμενα, με τις Αρχές να απαντούν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων.

Πανικός στις Βρυξέλλες

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 10.000 αγρότες από 27 ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν στη διαδήλωση, η οποία πραγματοποιείται παράλληλα με τη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ατμόσφαιρα στο κέντρο της βελγικής πρωτεύουσας είναι ιδιαίτερα τεταμένη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν αποκλείσει δρόμους και πλατείες γύρω από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα.

La manifestation des #agriculteurs européens dégénère devant le Parlement Européen à #Bruxelles. Nombreux jets de patates et projectiles contre gaz lacrymogène et lance à eau.#Brussel #Brussels pic.twitter.com/lGd6Vq0oGX — Luc Auffret (@LucAuffret) December 18, 2025

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, δεκάδες τρακτέρ κατέκλυσαν κεντρικές λεωφόρους, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος. Οι διαδηλωτές έστησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα, έκαψαν λάστιχα και άχυρα και προκάλεσαν φθορές στην πλατεία του Λουξεμβούργου, ακριβώς μπροστά από το Ευρωκοινοβούλιο. Ιδιαίτερα κρίσιμη ήταν η κατάσταση στις Avenue des Arts και Rue du Luxembourg, όπου τα τρακτέρ έκλεισαν κάθε δίοδο κυκλοφορίας.

Premières tensions à Bruxelles, un tracteur force un barrage de police. Plusieurs milliers d’agriculteurs de toute l’Europe sont attendues aujourd’hui pour une grande manifestation contre la signature du Mercosur, la baisse de la PAC et la taxe carbone. #AgriculteursEnColère pic.twitter.com/rjRajLwU5M — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) December 18, 2025

Η ένταση, ωστόσο, είχε ξεκινήσει ήδη από το προηγούμενο βράδυ. Το βράδυ της Τετάρτης, αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές αποκλείοντας τη Rue de la Loi, έναν από τους πιο κομβικούς δρόμους των Βρυξελλών, που περνά μπροστά από τα κτήρια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Περισσότερα από 100 τρακτέρ κινήθηκαν συντεταγμένα στο σημείο, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση της αστυνομίας, με ελικόπτερα και υδροφόρα οχήματα να αναπτύσσονται στην περιοχή.