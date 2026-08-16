Χάος στην Ινδονησία: Φοβούνται να επιστρέψουν στα σπίτια οι εκτοπισμένοι μετά τα 7,7 και 6,8 Ρίχτερ

Οι διασώστες έφθασαν σε τμήματα της Μαουμέρε που είχαν αποκλειστεί από κατολισθήσεις και προς το παρόν δεν υπάρχει καταμέτρηση αγνοουμένων ενώ περισσότερα από 1.300 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, από το σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμώνπου έπληξε την ανατολική Ινδονησίας προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 51 ανθρώπων. Ακολούθησαν 342 μετασεισμοί μεγέθους ως και 6,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ενώ 5.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους και φοβούνται να επιστρέψουν.

Η κυβέρνηση της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην επαρχία, ενώ αναμένεται ανθρωπιστική βοήθεια.

«Σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Σίκα δεν τόλμησαν να μείνουν μέσα στα σπίτια, έτσι κοιμήθηκαν σε μια βεράντα ή ένα αντίσκηνο», δήλωσε αξιωματούχος. Περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι στην περιοχή Σίκα εγκατέλειψαν βρίσκονται σε στάδιο, δήλωσε η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών BNPB.

Η Διεθνής Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε το Σάββατο ότι βρίσκονται σε εξέλιξη προετοιμασίες για την παροχή βοήθειας σε χιλιάδες άτομα που βρίσκονται σε προσωρινά καταφύγια.

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προσέφερε βοήθεια από τους δορυφόρους παρατήρησης της Γης Copernicus.

«Η Ευρώπη είναι έτοιμη να αναπτύξει το Copernicus, τα μάτια μας στον ουρανό, για να υποστηρίξει τιςπροσπάθειες έρευνας και διάσωσης. Ινδονησία, είμαστε στο πλευρό σου», έγραψε στο X.

Περισσότεροι από 3.500 στρατιώτες και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή.

Είκοσι πρατήρια βενζίνης έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω διακοπών ρεύματος, ανακοίνωσε η κρατική εταιρία ενέργειας Pertamina.