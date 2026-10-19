Χάος στην Αλβανία: Εμπρησμοί και σφοδρές συγκρούσεις στα Τίρανα – Σκληρή προειδοποίηση Ράμα

Για έβδομη διαδοχική ημέρα συνεχίζεται η αναταραχή στην Αλβανία, με τα Τίρανα να βρίσκονται στο επίκεντρο εκτεταμένων επεισοδίων. Οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις έχουν πάρει βίαιη τροπή, με εμπρησμούς δημόσιων κτιρίων, επιθέσεις με βόμβες μολότοφ και σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών.

Η κατάσταση στην αλβανική πρωτεύουσα παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, καθώς οι διαδηλώσεις συνοδεύονται από ολοένα εντονότερα επεισόδια, τραυματισμούς και προσαγωγές. Ομάδες διαδηλωτών συγκρούονται με τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ οι καταστροφές επεκτείνονται τόσο σε δημόσιες εγκαταστάσεις όσο και σε εμπορικά καταστήματα.

Στο επίκεντρο της έντασης βρέθηκε το υπουργείο Παιδείας, γύρω από το οποίο συγκεντρώθηκαν διαδηλωτές, με την κατάσταση να εκτρέπεται σε βίαιες συμπλοκές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων εκτοξεύθηκαν πέτρες και βόμβες μολότοφ, ενώ σημειώθηκαν εμπρησμοί σε κτίρια, μεταξύ των οποίων αστυνομικό τμήμα και η είσοδος του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις απάντησαν με εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, υδροφόρων οχημάτων και πλαστικών σφαιρών, επιχειρώντας να περιορίσουν τα επεισόδια και να απομακρύνουν τους συγκεντρωμένους από τα σημεία των συγκρούσεων.

Ο Ντέμο καταγγέλλει υπέρβαση της «κόκκινης γραμμής»

Σε ιδιαίτερα αυστηρό τόνο παρενέβη ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, μετά την επίθεση σε αστυνομικό τμήμα, χαρακτηρίζοντας τα γεγονότα υπέρβαση μιας «κόκκινης γραμμής».

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με αξιωματικούς της αστυνομίας τη Δευτέρα, ο Αλβανός πρωθυπουργός εξέφρασε τη στήριξή του στις δυνάμεις ασφαλείας, υπερασπιζόμενος τις επιχειρήσεις τους για την αντιμετώπιση των επεισοδίων.

Ανάλογη στάση τήρησε και ο υπουργός Εσωτερικών, Έρβιν Ντέμο, ο οποίος χαρακτήρισε την επίθεση εναντίον των αστυνομικών και του αστυνομικού τμήματος υπέρβαση της «κόκκινης γραμμής». Σύμφωνα με τις διαθέσιμες αναφορές, από την επίθεση τραυματίστηκαν δέκα αστυνομικοί που βρίσκονταν μέσα στο κτίριο την ώρα των επεισοδίων.

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WATCH: Footage circulating online appears to show a police line in Tirana, Albania retreating in panic after protesters hurled improvised firebombs made from fuel-filled plastic bottles with fireworks attached. The video comes amid days of violent anti-government protests demanding Prime Minister Edi Rama’s resignation.

— Clash Report (@clashreport) October 19, 2026

Προειδοποίηση Ράμα: Οικονομικές συνέπειες για τους γονείς ανήλικων ταραχοποιών

Ο Έντι Ράμα προχώρησε και σε προειδοποιήσεις για τις συνέπειες της συμμετοχής ανηλίκων στα βίαια επεισόδια, στρέφοντας την προσοχή στην ευθύνη των οικογενειών τους.

Όπως γνωστοποίησε, οι γονείς ανηλίκων που προκαλούν καταστροφές θα αντιμετωπίζουν οικονομικές συνέπειες, στέλνοντας μήνυμα ότι οι ζημιές που προκαλούνται κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν θα μένουν χωρίς αντίκρισμα.

Ταυτόχρονα, έθεσε ζήτημα επιβολής κυρώσεων και στους φοιτητές που συμμετέχουν σε επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι φοιτητές οι οποίοι επιτίθενται σε αστυνομικούς δεν θα πρέπει να εξακολουθούν να επωφελούνται από κρατικές παροχές για τις σπουδές τους.